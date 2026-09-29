Fc Voluntas, sognare si può anche viaggiando a benzina verde in Prima

Ancor prima della terza vittoria in campionato che vale la vetta della classifica, l’Fc Voluntas si era presentata alla comunità di Castenedolo in una bella serata di festa al palazzetto dello sport. Coinvolta l’intera famiglia Voluntas, dai piccolini dell’Under 6 fino alla prima squadra, passando per tutte le formazioni della società che hanno avuto il loro momento di gloria sfilando in passerella davanti ad un foltissimo pubblico.
Ospite
Nel corso della serata ci sono stati momenti di emozione, con l’arrivo sul palco di Alessandro Altobelli, che ha ricordato ai numerosi e giovanissimi atleti l’importanza del lavoro e del sacrificio ma anche del sognare in grande. Ma anche momenti di commozione, con il ricordo e la consegna di una targa commemorativa alla famiglia di Massimo Tononi, figura centrale della famiglia FC Voluntas scomparsa in estate.
Anche i due presidenti, Alessandro Simoncelli e David Posniak, hanno portato il loro saluto alla comunità: «Vedervi così numerosi mi rende molto felice e orgoglioso – ammette Simoncelli –. Ci sono i presupposti per fare bene, anche più dell’anno scorso. E ai più giovani dico: siate sempre orgogliosi della maglia che indossate». L’obiettivo della prima squadra dell’Fc Voluntas, che si riconferma centro di formazione Inter per il decimo anno consecutivo, non può che essere fare tesoro dell’ampio e prestigioso settore giovanile di cui dispone e valorizzarlo anche in ottica futura: «L’obiettivo stagionale è di far crescere il più possibile i ragazzi che vengono dal vivaio – spiega il neotecnico, Andrea Ferraro – Parecchi sono aggregati alla prima squadra e ci sono già stati degli esordi nelle prime tre gare ufficiali tra campionato e coppa».
Sulle aspettative riguardo l’annata che attende l’Fc Voluntas nel girone E: «Le impressioni sono ottime, i ragazzi stanno lavorando e crescendo bene. Le prime due gare sono state positive – dice l’allenaotore – ma abbiamo ancora una strada lunga da percorrere: non sappiamo a che livello siano le avversarie, dunque pensiamo a salvarci e poi, tra qualche mese, vedremo come siamo messi in classifica e che ruolo potremo ritagliarci».
Organigramma e staff
Presidenti: Alessandro Simoncelli, David Posniak
Direttore sportivo: Marco Negrello
Dirigente: Mattia Timpone
Allenatore: Andrea Ferraro
Viceallenatore: Paolo Zanetti
Rosa
Portieri: Simone Civettini (2002, dal Montirone)
Difensori: Alessandro Bianchini (2007, dalla Juniores), Alessandro Cocco (2009, dalla Virtus Verona), Nicolò Danieli (2005), Federico Fracassi (1997, dal Sirmione), Davide Lonati (2007, dalla Juniores), Andrea Tosoni (1997, dal Sirmione), Marco Vanni (2005, dalla Castenedolese), Simone Zanotti (1999, dalla Bagnolese).
Centrocampisti: Pietro Barbieri (1996), Riccardo Barbieri (2006, dalla Juniores), Seydou Bara (1997, dal Roè Volciano), Daniel Bellini (2003, dal Sirmione), Nicolò Montini (2007, dalla Juniores), Matteo Paletti (1999, dal Sirmione).
Attaccanti: Davide Cossetti (2009, dall’Ospitaletto Franciacorta), Alessandro Marchini (2006, dalla Verolese), Francesco Mora (2004, dal Sirmione), Edoardo Lo Monaco (2005, dal Rezzato), Michele Paloschi (2001, dall’Atletico Offlaga).