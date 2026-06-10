Lutto nel calcio bresciano per la scomparsa di Massimo Tononi

Il mondo del calcio bresciano piange Massimo Tononi, morto nelle scorse ore a causa di un malore improvviso. Dalla scorsa estate era direttore sportivo dell’FC Voluntas di Promozione: il dirigente – che ha compiuto 54 anni pochi giorni fa, domenica 7 luglio – è ricordato per il suo prezioso contributo sempre nelle vesti di ds del Real Castenedolo. Lui stesso aveva contribuito a fondare la società nel 2012 con alcuni amici nel suo amato paese, per poi condurla in un’importante cavalcata condita di successi dalla Terza alla Prima categoria.
Uomo mai sopra le righe, Massi – come lo chiamavano tutti – si è sempre distinto sui campi da calcio (e fuori) per l’affabilità, la disponibilità e la capacità di usare la passione per il pallone per creare legami. Il suo spirito sportivo lo aveva trasmesso anche ai figli Mattia, campione paralimpico di nuoto, e Arianna, talentuosa pallavolista. Oltre ai due figli, lascia l’amatissima moglie Giusy.
Appresa la triste notizia, chi l’ha conosciuto nel mondo sportivo è rimasto sgomento, consapevoli del vuoto che ha lasciato. La salma riposa presso la sala del Commiato di via XV Giugno 184 a Castenedolo, mentre i funerali saranno venerdì 12 giugno alle 16 nella chiesa parrocchiale.