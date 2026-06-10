Lutto nel calcio bresciano per la scomparsa di Massimo Tononi

Dirigente dell’Fc Voluntas, era tra i fondatori del Real Castenedolo. Il figlio Mattia è campione paralimpico di nuoto. I funerali saranno venerdì 12 giugno

Marco Zanetti 10 giugno 2026 1 ' di lettura

Calcio bresciano per la scomparsa di Massimo Tononi Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti dirigenteFc VoluntasReal CastenedoloCastenedolo Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...