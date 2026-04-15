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Calcio giovanile, pagare il biglietto è giusto o no? Di’ la tua

Il caso sollevato da Angelo Roversi, tifoso del Rezzato Calcio, che ha dovuto pagare 6 euro il biglietto per la partita di Under 16 contro l’Azzano Calcio, nella Bergamasca
Il biglietto pagato per assistere alla partita di Under 16
Il biglietto pagato per assistere alla partita di Under 16
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È polemica sul costo del calcio giovanile dopo il caso sollevato da Angelo Roversi, supporter del Rezzato Calcio che ha criticato la scelta dell’Azzano Calcio di far pagare un biglietto, fino a sei euro, per assistere ad alcune partite Under 16. Uno sfogo pubblicato sui social e rapidamente diventato virale, capace di innescare un acceso confronto tra tifosi, genitori e addetti ai lavori.

Nel mirino, l’aumento dei costi legati al calcio giovanile: dalle quote annuali per le famiglie, già considerate impegnative, fino al pagamento per assistere alle gare. Secondo i critici, il rischio è quello di allontanare sempre più persone da uno sport tradizionalmente popolare, rendendolo meno accessibile soprattutto per chi ha minori possibilità economiche. Tema di cui si è parlato molto all’indomani della mancata qualificazione, la terza di fila, della nazionale italiana ai Mondiali e che verrà approfondito oggi durante un incontro in Sala Libretti.

Di diverso avviso le società sportive, che rivendicano la necessità di coprire spese di gestione sempre più elevate e di garantire standard organizzativi e tecnici più alti rispetto al passato. Tra staff qualificati, servizi dedicati e strutture adeguate, il settore giovanile richiede oggi risorse importanti.

Il caso riapre così una questione più ampia: come conciliare sostenibilità economica e accessibilità allo sport, in un contesto in cui il calcio giovanile è sempre più strutturato ma anche più costoso?

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