Un accesso alla tecnologia libero, aperto a tutti e senza vincoli

All’interno di un contesto economico e geopolitico che richiede maggiore attenzione alla gestione del capitale, il modello di noleggio operativo senza vincoli consente alle imprese di evitare investimenti iniziali, impegni contrattuali rigidi e di godere di agevolazioni fiscali.

Da tempo infatti le aziende non cercano più di possedere la tecnologia, ma di utilizzarla in modo efficiente, con continuità di servizio e senza complicazioni. Questa transizione dal possesso all’uso non può realizzarsi se a queste ultime vengono imposti contratti rigidi, lunghi e pieni di penali.

Il modello che Giustacchini Tech to Rent offre ribalta questa logica: il cliente utilizza il proprio computer o smartphone per tutto il tempo che gli serve e può sostituirlo o restituirlo quando vuole.

«Il tessuto aziendale italiano è formato da piccole e medie imprese che operano sul territorio e spesso accade che le immobilizzazioni di capitale dovute all’acquisto di dispositivi rallentino la crescita – spiega Davide Danesi, CEO di Giustacchini Tech to Rent –. Quello che propongo con Giustacchini Tech to Rent è un nuovo modello, che svincola dal possesso del bene in favore della libertà data dal solo utilizzo: perché possedere un pc, uno smartphone, un tablet, quando posso utilizzarli pagando una semplice rata mensile, e solo per il tempo necessario?»

L’ispirazione proviene dal principio della subscription economy che contempla anche la configurazione, l’assistenza tecnica e la gestione degli asset lungo il loro intero ciclo di vita. In questo modo il valore dalla proprietà viene spostato verso l’utilizzo, rendendo il servizio l’elemento centrale del modello.

«Si tratta di una assoluta novità sul mercato italiano, che lanciamo con una proposta irrinunciabile: la rivoluzionaria promozione “3 mesi gratis”, con l’intento di facilitare l’accesso delle aziende al noleggio, che rappresenta ancora una novità sul mercato italiano: se ancora non siete sicuri del passo, provate il servizio per i primi tre mesi; dopodiché potrete scegliere se proseguire oppure restituire il prodotto senza penali», continua Danesi.

Si tratta della formula «noleggio senza vincoli», pensata per rispondere a esigenze operative differenti. Quest’ultima consente di affittare tecnologia in abbonamento (dai computer agli hardware, dal digital signage a smartphone o tablet), senza impegno e senza penali, da restituire quando si vuole.

Con il noleggio operativo di smartphone e tablet infatti si hanno dispositivi sempre aggiornati, pronti all’uso e perfettamente configurati per le esigenze aziendali, ideali per gestire team in mobilità, supportare eventi e dotare il personale di strumenti efficienti, senza immobilizzare capitali.

Anche dal punto di vista di computer e hardware si può noleggiare dalla postazione singola, ai setup aziendali completi, fino alle workstation, in modo da avere desktop, notebook e accessori pronti per essere configurati e integrati nel flusso di lavoro quotidiano, sempre aggiornati e senza vincoli d’acquisto.

A ciò si accompagna poi il «noleggio a lungo termine», una seconda soluzione che permette alle aziende di scegliere un canone mensile per prendere in prestito gli strumenti tecnologici e digitali di cui si necessita (da attrezzature HO.Re.Ca. a infrastrutture IT, fino alle stampanti multifunzione), senza rinunciare alla produttività dell’azienda.

L’obiettivo? Aiutare le imprese italiane e le pubbliche amministrazioni a rendere la transizione digitale semplice, efficace e sostenibile, che riesca a stare al passo con i repentini cambiamenti della società.

Giustacchini Tech to Rent è parte del Gruppo Giustacchini, una realtà italiana che dal 1813 affianca aziende e professionisti con soluzioni pensate per semplificare i processi, ottimizzare le risorse e accompagnare l’innovazione, ogni giorno.

Insieme a Giustacchini Tech to Rent il gruppo vanta altre divisioni che trattano differenti gruppi merceologici in modo da poter proporre al cliente una gamma di prodotti a 360 gradi sul territorio del Nord Italia. Con Giustacchini Tech to Rent si può avere accesso a un noleggio operativo flessibile e personalizzato, ideale per dotare l’azienda dei beni strumentali più adatti senza affrontare un investimento iniziale o immobilizzare un capitale.

L’offerta copre un’ampia gamma di attrezzature e si adatta alle esigenze reali delle imprese in ogni settore e fase del lavoro: dai reparti produttivi agli ambienti sanitari, dai cantieri alla logistica.

Per maggiori informazioni: www.giustacchinitechtorent.it.