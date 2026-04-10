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Calcio italiano in crisi, al GdB il confronto sui settori giovanili

La non partecipazione dell’Italia ai Mondiali ha portato a riflettere su cosa si possa fare per invertire la rotta, a partire dalla «riforma» dei settori giovanili. È di questo che si parlerà mercoledì 15 aprile alle 17.30 nella Sala Libretti del Giornale di Brescia
Tavola Rotonda «Sguardo sulla crisi del calcio italiano» in Sala Libretti
Tavola Rotonda «Sguardo sulla crisi del calcio italiano» in Sala Libretti
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La mancata qualificazione dell’Italia al terzo Mondiale consecutivo ha aperto una riflessione sul futuro del calcio nazionale. Al centro del dibattito, sempre più spesso, c’è il tema dei settori giovanili e della necessità di ripensarne struttura e sviluppo.

Mercoledì 15 aprile 2026 alle 17.30, nella Sala Libretti del Giornale di Brescia (via Solferino 22 in città), è in programma l’incontro «Sguardo sulla crisi del calcio italiano. L’importanza dei settori giovanili». Per partecipare è necessario prenotarsi sul portale di Sala Libretti (posti in sala limitati).

Il tema

Al centro dell’incontro il tema dei settori giovanili e della programmazione del lavoro nelle società. Il confronto prende spunto dalla necessità di intervenire sul sistema calcio italiano, partendo dalla crescita dei giovani e dall’organizzazione dei vivai. L’obiettivo è approfondire criticità e possibili direzioni attraverso il dialogo tra dirigenti del territorio.

Chi interviene

Partecipano al dibattito i rappresentanti delle società Union Brescia (Mattia Collauto); Voluntas (Marco Zambelli e Agostino Esposito); Mario Rigamonti (Giorgio Gaggiotti); Vighenzi Calcio (Alberto Locatelli) e Fc Voluntas (Eugenio Bianchini).

Modera l’incontro Gianluca Magro, caposervizio della redazione sportiva del Giornale di Brescia.

Come partecipare

L’incontro è aperto al pubblico, previa prenotazione sul portale di Sala Libretti (posti in sala limitati).

L’evento sarà disponibile anche in diretta streaming e on demand sul sito del GdB. Per ulteriori informazioni scrivere a salalibretti@giornaledibrescia.it o contattare lo 030.3790212.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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