Brescia, rientra Crespi: due mesi per riprendersi in pieno la scena

Poco più di due mesi. Settanta giorni, per l'esattezza. Quelli che intercorrono tra domenica 29 marzo, giorno di Vicenza-Brescia e il match di ritorno della finale play off programmato per il prossimo 7 giugno.

Sono i giorni in cui Valerio Crespi deve riprendersi il Brescia. Quel Brescia che era in un certo modo nel suo destino, tanto che fu la vittima del suo primo gol da professionista: era il 1 aprile 2024 quando, con la maglia del Cosenza, aprì la sfida (seppur terminata poi 2-1 per le rondinelle grazie alla doppietta di Galazzi) infilando Lezzerini.

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Su di lui, almeno ora, Eugenio Corini deve aggrapparsi per ritrovare la via del gol. Condizione indispensabile per concludere al meglio possibile le ultime cinque della regular season e mantenere quell’importante secondo posto che consentirebbe alla squadra di entrare nel tabellone degli spareggi promozione nel secondo turno nazionale, ovvero dai quarti di finale.

E questo vorrebbe dire avere più tempo (l’andata dei quarti è in agenda il 17 maggio) a disposizione per recuperare al meglio più giocatori possibile. Arrivato dal mercato invernale, Crespi, pronti-via, aveva impattato in modo determinante nell’economia della squadra. Subito in gol alla prima presenza con la nuova maglia - ma, avendo vestito i colori della Feralpi l’anno prima sempre a partire dal mercato invernale, aveva già feeling con parecchi compagni - a Gorgonzola contro la Giana Erminio con una girata, ripetendosi due settimane dopo con la doppietta al Rigamonti contro la Virtus Verona (3-1).

Sua anche la firma sul vantaggio a Crema nella giornata successiva (seppur la Pergolettese rimonterà vincendo 2-1) per il quarto gol in cinque presenze, anche l’ultimo realizzato dal 21enne romano. Da lì, un’involuzione (non solo realizzativa) durata quattro gare senza reti nonostante la squadra nelle prime due (con Pro Patria e Lecco) andò a segno ben 6 volte. E nell’ultima delle quattro, quella con la Triestina, il problema muscolare che aveva fatto temere per qualcosa di più della lesione di basso grado all’adduttore destro che l’ha tenuto ai box con Alcione e Ospitaletto.

Ora, seppur resti l’incognita di un suo impiego dal primo minuto o in corsa (Corini deciderà dopo la seduta odierna e la rifinitura di domani), Crespi è pronto a ributtarsi nella mischia per ritrovare quel gol che a lui manca dal 16 febbraio scorso, ma alla squadra da ben 389’. E col Vicenza, visti i precedenti, potrebbe essere il momento giusto: era il 9 febbraio 2025 quando Crespi segnò il suo primo gol con la maglia della Feralpi (il secondo nel 2-0 finale) proprio al Vicenza.

Un Vicenza che pagherà caro quei tre punti lasciati al Turina, arrivando poi secondo a tre lunghezze dal Padova e venendo eliminato in semifinale play off dalla Ternana. I biancorossi già in festa da un paio di settimane ritroveranno lo spauracchio Crespi con uno spirito opposto. Quello spirito ritrovato che Corini si augura di rivedere nel suo attaccante, il quale ora ha settanta giorni per riprendersi il Brescia. E per convincere la dirigenza - che su di lui vanta un diritto di riscatto attorno ai 400mila euro - della bontà di una scelta.