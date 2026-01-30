Giornale di Brescia
Calcio

Brescia, Crespi: «Giocare qui è una grande responsabilità»

Fabrizio Zanolini
L’attaccante è stato presentato al Turina: «Mi sacrifico molto, ma naturalmente cerco sempre il gol»
Union, presentato Valerio Crespi
Presentazione di Valerio Crespi questa mattina al Turina, anche se per l'attaccante romano più che un ben arrivato è un bentornato. «Ripartiamo dalla sforbiciata (gran gol fatto con la maglia della FeralpiSalò, ndr) di Trieste? Perché no? Come ha detto mister Corini sono un giocatore che si sacrifica tanto per la squadra ma anche uno che gioca per il gol. I compagni di reparto, a parte Maistrello con il quale ho giocato, li devo ancora conoscere. Le mie caratteristice? Posso fare cose che ancora non conosco nemmeno io... Giocare per una squadra come il Brescia, che punta sempre a vincere, è una responsabilità in più, ma per un attaccante e anche meglio».

Poi, un salto all'attualità e alla amara sconfitta con il Renate: «Abbiamo fatto una buonissima partita, ma siamo stati puniti da due episodi. Sono cose che succedono in tutte le categorie. Ora, pensiamo alla sfida con la Giana Erminio: c'è solo un risultato che tutti cerchiamo».

  3. Ricarica la pagina se necessario