Benemerenze Coni, emozione in Vanvitelliano: i bresciani premiati

Ciascuno con i propri traguardi e le proprie storie, tutti capaci di portare in alto il nome della città, di far risplendere Brescia nelle sedi e sui podi di tante competizioni, rappresentanti illustri tanto quanto le loro discipline. Sono le atlete e gli atleti di varie età accolti ieri nel cuore della Loggia, nel Salone Vanvitelliano, per riceve uno dei riconoscimenti più prestigiosi del Comitato Olimpico Nazionale Italiano: le Benemerenze Coni, assegnate per traguardi raggiunti nel 2024.
Il plauso
A fare gli onori di casa, tra autorità civili, militari e religiose, la sindaca Laura Castelletti: «Con questa cerimonia riconosciamo i risultati straordinari di tantissimi di voi, ma anche il percorso che tecnici, allenatori, società e famiglie hanno fatto, accompagnandovi», ha detto aprendo la serata, salutando anche il professor Ugo Ranzetti.
«Siamo convinti che lo sport sia uno straordinario veicolo di valori, relazioni, inclusione, partecipazione e crescita, in esso crediamo e vi investiamo. E mi piace ricordare che Brescia, nel 2028, sarà Città Europea dello Sport, il che riconosce il lavoro proprio di un’intera città con tutte le sue forze e le sue energie».
Al suo fianco, l’assessore Alessandro Cantoni: «È un privilegio poter ringraziare gli atleti e tutte le figure che ruotano attorno agli stessi e contribuiscono a raggiungere obiettivi incredibili: se Brescia cresce è perché qui ci sono dei formatori di talenti, di carattere, con valori per bene».
Valori che ha rimarcato anche il prefetto Andrea Polichetti ribadendo quanto Brescia e Provincia siano eccellenza sportiva e come sia compito di ciascuno dare il proprio contributo per far brillare quanto atlete e atleti testimoniano.
Sensazioni
Cinque le medaglie d’oro, tre quelle d’argento e ventisette quelle di bronzo. «Questo riconoscimento – ha accolto l’oro Davide Nedrotti, campione di pesca sportiva – arriva dopo lunghi anni di gare e corona un po’ tutti i sacrifici fatti negli anni. Facciamo spesso gare di livello nazionale e internazionale sul territorio bresciano e vedere questo interesse e questa attenzione da parte della città fa indubbiamente piacere. È importante per uno sport minore come il nostro».
«È sempre bello ricevere certi attestati in luoghi come questo – gli ha fatto eco Federico Pagnoni, distintosi nel tiro con l’arco e premiato con l’argento – ripaga di sforzi e sacrifici ed è sicuramente uno stimolo ulteriore».
Non ha dubbi in tal senso anche la karateka Pamela Bodei tra i ventisette premiati con il bronzo: «Una delle cose che mi ripeto sul tatami è “ricordati da dove vieni” e in questo premio è racchiusa un po’ l’essenza di tutto il mio percorso. Ci tenevo tantissimo a ritirarlo di persona: è molto più che una medaglia, sia per me che per la mia famiglia».
Oltre agli atleti, ad essere premiati anche dirigenti e società, applauditi dal campione Alessandro «Spillo» Altobelli: ai primi sono state consegnate una palma di bronzo e tre stelle di bronzo, alle seconde una stella d’argento e una di bronzo. Perché nessuno vince da solo e dietro ad ogni risultato c’è l’impegno di molti.
«Ogni anno veniamo accolti nel cuore della città, il che segna in modo significativo il valore della serata così come la presenza di tutte le autorità e quanti condividono questo momento – ha ringraziato Tiziana Gaglione per il Coni Brescia –. Premiamo persone e società che hanno fatto dello sport il loro motivo di vita, ed è molto bello che la comunità vi si raccolga intorno».