«Sono vostro tifoso»: il saluto di Scariolo alla A2A Leonessa Brescia

Consulente, o meglio, special advisor degli allenatori della Spqr Roma. Seguirà il lavoro di Alessandro Magro e del suo staff (del quale fa parte anche un altro ex Brescia, Emanuele Di Paolantonio). Questo è il nuovo incarico di Sergio Scariolo, 65 anni, tra gli allenatori europei più vincenti di sempre tra squadre di club e Nazionale spagnola, che ieri è tornato a casa per un breve periodo ed è passato al PalaLeonessa per osservare un allenamento della A2A Leonessa Brescia.
Al Palaleonessa
Scariolo è nel mondo della nuova pallacanestro romana che tanto fa e ha fatto discutere. Ma lavora sulla sponda opposta alla Maxima, la squadra che ha estirpato la pallacanestro da Brescia, prima che poi tutto rinascesse in tempo record dalla serie B Nazionale. «Ci sarà un derby», sorride Scariolo, alludendo al fatto che con la Spqr potrebbe avere più di una ragione per dare del filo da torcere alla Maxima.
Il coach ha salutato e abbracciato gli amici di sempre, che oggi sono tra i cuori pulsanti della Leonessa: Graziella Bragaglio, Matteo Bonetti, Matteo De Maio, l’allenatore Marco Calvani («è venuto a Madrid a vedere vari allenamenti del mio Real», racconta Scariolo). «Non vi faccio raffreddare – le parole di Scariolo alla squadra biancoblù –. Sono qui in veste di tifoso. Sono nato qui, cresciuto qui, ho allenato qui quando alcuni di voi non erano nati. Seguirò le sorti di questa squadra. Il club è formato da amici di vecchissima data. Vivrete anche sconfitte o momenti difficili – il monito di Don Sergio –, ma ciò che conta è arrivare compatti nella parte finale della stagione».
In prova
E a proposito di campo, dopo la risoluzione con Mihail Naumoski, è in prova agli ordini di Calvani Gloris Tambwe, 21 anni, prodotto delle giovanili di Tortona, lo scorso anno alla Virtus Imola, in serie B Nazionale.