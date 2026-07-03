Il bresciano Sergio Scariolo non è più l’allenatore del Real Madrid Basket

Sergio Scariolo non è più l’allenatore del Real Madrid Basket, dopo aver deciso «di comune accordo» con il club di mettere fine alla seconda esperienza del tecnico italiano sulla panchina della squadra madrilena, al termine della stagione 2025-26, chiusa senza titoli.
«Il Real Madrid CF e Sergio Scariolo hanno deciso, di comune accordo, di porre fine alla sua esperienza come allenatore della prima squadra di basket», ha comunicato il club blanco sul proprio sito.
Il tecnico bresciano, che aveva già allenato il Real Madrid di pallacanestro fra il 1999 e il 2002, era tornato nel club di Chamartín la scorsa estate, in sostituzione di Chus Mateo. A distanza di un solo anno lascia la squadra merengue senza titoli, per la prima volta dal 2011. Dopo aver raggiunto la finale di Eurolega, il Real Madrid ha perso il titolo contro l’Olympiacos ed è stato eliminato dalla Liga Endesa ai quarti di finale contro La Laguna Tenerife.
«Il Real Madrid, che sarà sempre la sua casa, lo ringrazia per il suo impegno, la dedizione e la professionalità dimostrate nel nostro club e augura, sia a lui sia a tutta la sua famiglia, il meglio in questa nuova fase della loro vita», conclude il comunicato del club merengue.