Aradori: «La Coppa Italia lo ha certificato: Germani, sei una big»

La Final Eight di Coppa Italia è sempre quell’appuntamento che riesce a catalizzare l’attenzione di tutti. Un momento clou della stagione, un trofeo che desta interesse per chi gioca, così come per chi lo vive sugli spalti da tifoso o da semplice spettatore. Il percorso della Germani si è fermato in semifinale contro l’Olimpia Milano. Tra i tantissimi a godersi lo spettacolo della Inalpi Arena c’era anche Pietro Aradori.

«È stata una competizione entusiasmante e di grande equilibrio, con una bella cornice di pubblico – afferma la guardia logratese –. Potrebbe essere banale ma è sotto gli occhi di tutti che il match più bello sia stato quello che ha visto protagonista la Germani contro Milano in semifinale. Una gara clamorosa, che, per chi ama la pallacanestro, non doveva finire mai».

La conferma

Gli scatti di Germani-Milano di Coppa Italia - Foto Ciamillo/Castoria © www.giornaledibrescia.it

Per Brescia un occasione sprecata oppure c’è dell’altro? Aradori non ha dubbi: «Credo che per l’ennesima volta in queste ultime stagioni, Brescia ha dimostrato di essere ormai alla pari delle prime forze del campionato. Ha un gioco entusiasmante e di grande impatto. Nonostante si sia fermata contro l’Olimpia, questa squadra ancora una volta è riuscita ad acquisire la consapevolezza che sta realizzando qualcosa di incredibile grazie al suo equilibrio perfetto».

Cosa potrebbe servire allora per riuscire a fare quello step in più? «Non scherziamo: questa squadra sta regalando alla città qualcosa di clamoroso. È costruita con grande equilibrio, lo dimostra anche la scorsa stagione dove è arrivata a giocarsi lo scudetto in grande condizione. Tre a zero con Trapani e poi quel maledetto infortunio a Ndour, non so come sarebbe finita».

Nessun rimpianto

Tornando all’attualità, le due gare disputate a Torino da Brescia come le ha viste? «Contro Udine non avevo dubbi; i friulani arrivavano in grande condizione, questo è vero, ma la Germani ha un identità da grande e l’ha dimostrato sul campo. La stessa cosa l’ha fatta con Milano: 102 punti realizzati contro una corazzata, incredibile pensare di perdere oggi con un fatturato del genere. Di là però c’era l’Olimpia, squadra costruita per l’Eurolega che in una serata magica al tiro da tre (quasi il 60%, ndr) è riuscita a farne quattro in più».

Milano, Venezia, Bologna. Tre squadre tra le otto partecipanti in cui Aradori ha militato: «È vero, ma tanto lo sapete per chi tifavo – ride –. Lo sport è questo, bisogna accettare e guardare avanti. La finale mi ha comunque regalato una gioia: vedere il mio amico Peppe Poeta alzare il suo primo trofeo mi ha reso felice. Ho sempre avuto un forte legame con lui, dai tempi con la Nazionale fino ad oggi. Ha lasciato un segno a Brescia, ha costruito delle grandi basi per il futuro. Bravo Cotelli a continuare a seguire il solco lasciato da Poeta: sono certo che Brescia continuerà ad essere grande protagonista di questa stagione».

Il futuro

Amedeo Della Valle - Foto Grassi/Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it

Stagione ancora lunga anche per Aradori con una Forlì (serie A2) da salvare e un’estate piena di impegni professionali, ad iniziare dall’Arasummercamp a Marina Romea passando per il suo nuovo business nel campo della moda con la linea Doggy Streerwear, ma pur sempre con un occhio puntato alla squadra della sua città, quella del suo ex compagno di squadra e amico Amedeo Della Valle che domani scenderà in campo alla Vertu Motors Arena di Newcastle (palla due alle 20.30) con la maglia azzurra contro la Gran Bretagna (non ci sarà l’Olimpia Quinn Ellis tra gli inglesi per l’impegno di Eurolega contro l’Hapoel Tel Aviv). L’Italia va a caccia della qualificazione ai campionati mondiali.