Coppa Italia, La Germani sfida Milano per un posto in finale: la diretta

Daniele Ardenghi
Palla a due alle 18 alla Inalpi Arena di Torino: la Pallacanestro Brescia deve fare a meno di Ivanovic, l’Olimpia è senza Booker
L'allenatore della Germani Matteo Cotelli - Foto New Reporter Checchi © www.giornaledibrescia.it
L'allenatore della Germani Matteo Cotelli - Foto New Reporter Checchi © www.giornaledibrescia.it
L’americano lasciato in tribuna dall’Olimpia Milano è il lungo Booker. Gioca quindi l’esterno Guduric. Questo era l’unico dubbio, in termini di formazioni, di Germani-Olimpia Milano in programma alle 18 alla Inalpi Arena di Torino, simifinale di Coppa Italia. Chi vince incontra una tra Virtus Bologna e Tortona, sul parquet a seguire, alle 20.45, nell’altra semifinale.

I precedenti

La Pallacanestro Brescia, sempre senza Ivanovic, gioca la quarta partita ufficiale di questa stagione contro Milano. Il bilancio parla di due vittorie bresciane in campionato e di un ko nella finale di Supercoppa. È la riedizione della semifinale dello scorso anno, quando Brescia (con Poeta in panchina), dovette arrendersi alla squadra di Messina.

La Germani arriva in semifinale dopo il successo su Udine. L’Olimpia ha invece battuto Trieste.

La radiocronaca diretta è sulle frequenze di Radio Bresciasette. In questo contenuto gli aggiornamenti testuali.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Germani Pallacanestro BresciaTorino
