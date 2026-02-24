Derby dell’Oglio: la Germani affronterà Cremona il 15 marzo alle 18

Il ritorno in campo della Germani ha una data e un'ora ufficiali. La Pallacanestro Brescia giocherà il derby dell'Oglio al PalaRadi di Cremona domenica 15 marzo, alle 18. L'ultimo impegno dei biancoblù è stata la semifinale di Coppa Italia, giocata e persa con l'Olimpia Milano a Torino, sabato 21 febbraio.

Adesso la squadra di Cotelli è ferma per la pausa per le Nazionali, e poi salterà la ventunesima di campionato (8 marzo) per via del turno di riposo che dovrà osservare. Il gruppo tornerà al lavoro questo sabato. Della Valle si unirà al roster più avanti. A lui verranno concessi alcuni giorni di riposo dopo la doppia sfida alla Gran Bretagna con la maglia dell'Italia.