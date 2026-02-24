Giornale di Brescia
Abbonati
Basket

Derby dell’Oglio: la Germani affronterà Cremona il 15 marzo alle 18

Daniele Ardenghi
Adesso la squadra di Cotelli è ferma per la pausa per le Nazionali, e poi salterà la ventunesima di campionato (8 marzo) per via del turno di riposo che dovrà osservare
Matteo Cotelli - © www.giornaledibrescia.it
Matteo Cotelli - © www.giornaledibrescia.it
AA

Il ritorno in campo della Germani ha una data e un'ora ufficiali. La Pallacanestro Brescia giocherà il derby dell'Oglio al PalaRadi di Cremona domenica 15 marzo, alle 18. L'ultimo impegno dei biancoblù è stata la semifinale di Coppa Italia, giocata e persa con l'Olimpia Milano a Torino, sabato 21 febbraio.

Adesso la squadra di Cotelli è ferma per la pausa per le Nazionali, e poi salterà la ventunesima di campionato (8 marzo) per via del turno di riposo che dovrà osservare. Il gruppo tornerà al lavoro questo sabato. Della Valle si unirà al roster più avanti. A lui verranno concessi alcuni giorni di riposo dopo la doppia sfida alla Gran Bretagna con la maglia dell'Italia.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Germani Pallacanestro BresciaBresciaCremona
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario