Coppa Italia, Germani-Udine per un posto in semifinale: il live

Non solo manca Ivanovic. Colui il quale è chiamato a sostituirlo, Massinburg, nell’allenamento di martedì si è lussato un dito della mano sinistra (non quella con cui tira). Stessa sorte per l’Under Santinon. L’americano giocherà, ma – in qualche modo – dolorante. In un ruolo che può dire di sentire «suo» solo parzialmente. Insomma, in casa Germani piove sul bagnato. Più che altro, diluvia.

Ma è tempo di Final Eight di Coppa Italia. È tempo di esordio. Alle 18, alla Inalpi Arena di Torino, la Pallacanestro Brescia sfida Udine per cercare di garantirsi un posto in semifinale. Che si giocherebbe sabato, sempre alle 18, contro la vincente di Olimpia Milano-Trieste (in campo oggi dopo Brescia, alle 20.45).

Sempre per quanto concerne il rosario dell’infermeria, Cournooh giocherà con un’infiammazione al gomito destro. E Ndour sarà in campo con gli acciacchi che lo perseguitano da inizio gennaio. Udine rappresenta un’insidia totale. A partire dal fatto che ha messo in crisi la Germani (quel giorno al completo) al PalaLeonessa, lo scorso 25 gennaio. Brescia vinse soffrendo come non mai, grazie a una tripla di Della Valle nel finale.

In più, la squadra allenata da Vertemati, neopromossa, arriva in Piemonte con totale leggerezza (la salvezza in campionato è praticamente già blindata) e non ha alcunché da perdere. La Germani deve (ri)trovare sé stessa, ed è reduce dai primi due ko consecutivi in campionato. La radiocronaca diretta è sulle frequenze di Radio Bresciasette. In questo contenuto gli aggiornamenti testuali.