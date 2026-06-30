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Basket a Brescia: per la B1 pista Jesi in salita, si guarda a Nocera

Intanto alle 18 la sindaca incontra i tifosi in Loggia
Basket: l'incontro in Loggia tra i tifosi e la sindaca
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Basket: l'incontro in Loggia tra i tifosi e la sindaca

Dopo le consultazioni di lunedì tra la sindaca, gli ex membri del CdA della Pallacanestro Brescia e sponsor-investitori, alle 18 di questo martedì è la volta dei tifosi, che hanno un appuntamento con Laura Castelletti.

Caccia al titolo sportivo

In mattinata, ore frenetiche e di lavoro intenso per costituire la nuova società, il cui obiettivo è non far sparire il basket da Brescia. E, contestualmente, trovare un titolo sportivo.

Sfumate le ipotesi di serie A2 (Ruvo, Montecatini), si guarda alla B Nazionale (o B1).

La pista calda era Jesi, ma la situazione debitoria del club marchigiano non rassicura. Spunta quindi Nocera, sulla quale aveva però messo gli occhi Trapani (la nuova società siciliana, non quella del presidente Antonini). La trattativa con l’Ac Trapani pareva a buon punto, ma avrebbe perso abbrivio nelle ultime ore.

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