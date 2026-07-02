Basket a Brescia, fatta per il titolo di Nocera: sarà B Nazionale

Primi passi ufficiali per la nuova realtà che sta cercando di far rinascere immediatamente la pallacanestro a Brescia. Sono state sistemate le prime questioni tecniche fondamentali, a partire dalla creazione di un contenitore societario, la cosiddetta newco, che possa dare il via al nuovo percorso tracciato.
Al momento resta il nome provvisorio in attesa che di scegliere quello definitivo, mentre è certo che il campionato sarà la B Nazionale. Accordo raggiunto per il titolo sportivo di Nocera che verrà poi acquisito lunedì quando verranno effettuati gli adempimenti necessari. Nel frattempo però Nocera ha già fatto la richiesta di parere al trasferimento sia alla Fip campana che alla Fip Lombardia, ed entrambe hanno dato parere favorevole.
Bragaglio presidente
Confermata all’unanimità dalla newco anche Graziella Bragaglio come presidente. I passaggi sono ancora molti, ma sta procedendo tutto come previsto dalla nuova realtà cestistica bresciana che ha preso in mano la situazione sapendo di avere, purtroppo, dei tempi strettissimi per operare.
Nel frattempo, a meno di una settimana dalla conferenza stampa di chiusura della Pallacanestro Brescia, Mauro Ferrari ha liberato gli imprenditori che erano coinvolti come sponsor nell’esperienza biancoblù tramite una lettera inviata via email proponendo «la risoluzione consensuale del contratto in oggetto, con rinuncia a qualsivoglia pretesa dell’una parte nei confronti dell’altra, anche in relazione a pregressi rapporti». Dalla stessa lettera è arrivata anche la conferma che non prenderà parte al nuovo progetto, come espressamente richiesto anche dai tifosi.