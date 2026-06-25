Pallacanestro Brescia, nuovo scenario: al PalaLeonessa e con Matiasic

La presa di posizione della Fiba, che ha scelto di non accettare l’iscrizione alla prossima Basketball Champions League avanzata da Pallacanestro Brescia (nonostante la Germani ne avesse pieni meriti sportivi), apre ad un nuovo scenario mai considerato, ma che in queste ore potrebbe farsi largo.
Ancora di salvataggio
L’assenza della coppa infatti andrebbe a dilatare i tempi del piano di Paul Matiasic che punta dritto verso lo sbarco dell’Nba in Europa a partire dalla stagione 2027-2028. L’avvocato americano potrebbe così non avere fretta di trasferire il titolo acquisito da Mauro Ferrari (che sabato potrebbe tenere una conferenza stampa) per portarlo a Roma, ma potrebbe decidere di aspettare 12 mesi, o comunque una stagione sportiva.
Pallacanestro Brescia resterebbe così all’ombra del Cidneo, in Serie A, con Matiasic come nuovo proprietario (e magari Ferrari nel ruolo di presidente o socio) per la prossima stagione. Il trasferimento sarebbe così rimandato e darebbe la possibilità al numero uno di Germani spa di lavorare per garantire il futuro della squadra bresciana al massimo livello italiano.
Resta comunque la possibilità che Matiasic scelga di non aspettare, visto anche l’investimento già fatto a Roma per assicurarsi il Pala Lottomatica.