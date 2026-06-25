Brescia, niente Champions: possibile sassolino nel piano Matiasic

Inizierebbe forse a scricchiolare qualcosa nel piano di Matiasic, che avrebbe acquisito il titolo della Pallacanestro Brescia per portarlo in una nuova squadra a Roma. La cosiddetta «Roma 2», antagonista del Roma Basketball Club Spqr (cordata Nelson-Doncic, ex titolo di Cremona, giocherà l’Eurocup). Il board della Basketball Champions League non ha infatti accolto la richiesta di partecipazione di Brescia-Roma (la si chiami come si preferisce), mentre Trieste - nominato il nuovo presidente Connor Barwin - avrebbe ritirato la propria candidatura. In Champions andranno quindi Reggio Emilia e Varese.
La Fiba vuole vederci chiaro - anche dopo il disastroso precedente di Trapani - e il fatto che Matiasic fosse al board sostanzialmente in rappresentanza di due club non ha rassicurato la Federazione internazionale.
L’eventuale assenza delle garanzie necessarie dal progetto Matiasic potrebbe aprire qualche spiraglio di speranza circa un possibile scenario di permanenza della Pallacanestro Brescia in serie A. Si parlava di un potenziale asso nella manica da parte di Mauro Ferrari e di equilibri delicatissimi. Questa presa di posizione della Fiba cambia di un po’ le carte in tavola. Non cancella la paura della sparizione, ma resta da capire se questa evoluzione possa fare parte o meno dei piani dei due proprietari.
Ciò che si registra in linea generale, comunque, è un malcontento non solo a livello internazionale. Anche la Lega e la Fip vivrebbero queste ore di incertezza con una forma di imbarazzo e difficoltà. Sul piatto c’è pur sempre la credibilità del movimento tricolore, dopo un anno travagliato in cui è sparita la piazza storica di Cremona e in cui Trapani, esclusa dopo il girone di andata, è stata pessima ambasciatrice della palla a spicchi anche in Europa.
Ecco l’elenco ufficiale delle squadre della prossima Champions League.
Rytas Vilnius; Asisa Joventut; Murcia; Surne Bilbao; Unicaja; Alba Berlino; Bamberg Baskets; Telekom Baskets Bonn; Juventus Utena; Nanterre 92; Cholet Basket; Strasbourg; Aek Bc; Peristeri Betsson; Trabzonspor; Galatasaray; Nymburk; BK Kvis Pardubice; Spartak Office Shoes; Cibona; Legia Warszawa; Pallacanestro Reggiana; Pallacanestro Varese; Igokea m:tel; Bnei Penlink Herzliya; Hapoel Holon; Sabah; Falco KC Szombathely; Windrose Giants Antwerp; Fc Porto.