Basket a Brescia: obiettivo puntato su Jesi, chiusura in tempi rapidi

Una cosa è certa di tutta la vicenda che riguarda la «rinascita» della Pallacanestro a Brescia, ovvero che i tempi siano strettissimi. E così, già dalla fine del tavolo convocato ieri in Loggia dalla sindaca Laura Castelletti, i vari attori si sono messi al lavoro per dare vita a un nuovo soggetto che possa partecipare alla prossima stagione sportiva.
Occhi su Jesi
Questa mattina sono state gettare le basi per la creazione di una newco che possa poi procedere all’acquisizione di un titolo e l’obiettivo sarebbe puntato su definitivamente Jesi, che partecipa alla B Nazionale e vive una situazione debitoria pesante da mesi, non facilmente sostenibile. Un’operazione che tutto sommato sarebbe vista di buon occhio anche dalle istituzioni che governano la pallacanestro. Si potrebbe arrivare alla fumata bianca a stretto giro di posta.
Gli attori
Della newco che sta nascendo a Brescia, è probabile che gli sponsor convocati ieri in Loggia al pari degli ex membri del Cda di Pallacanestro Brescia, possano avere un ruolo attivo all’interno delle decisioni strategico sportive da prendere nelle prossime ore, andando quindi oltre il «supporto» economico.
La galassia dei sostenitori della nuova società però si estenderebbe ben oltre i soggetti visti ieri in Comune, segno che la realtà nascente metterebbe insieme più forze modello Union Brescia, creando una società sportiva pronta a lottare subito ad alti livelli nella terza serie nazionale.