«L’onda Blu» torna sullo schermo a Caino, omaggio a Maurizio Cremonini

L’onda Blu, il docufilm che racconta la straordinaria cavalcata promozione in A1 del Basket Brescia Leonessa, torna sugli schermi, l’appuntamento è per mercoledì 28 ottobre alle 18.30 al teatro parrocchiale di Caino. Grazie all’amministrazione comunale e alla Fondazione B&B tutti i tifosi e gli appassionati avranno una nuova occasione per vedere il docufilm diretto da Davide Spina che sarà riproposto per la prima volta al pubblico dalla proiezione speciale in occasione del decimo anniversario dello storico risultato, quel 24 giugno 2016 impresso a fuoco nella storia dello sport bresciano.
La serata, organizzata in collaborazione con le società sportive Cus Brescia, Extrapass e ValGarza basket, sarà anche un occasione per rendere ulteriore omaggio alla memoria di Maurizio Cremonini, figura cardine della pallacanestro bresciana, scomparso lunedì scorso. Saranno presenti in sala anche il figlio di Maurizio, i ragazzi del ’75 che furono allenati al Basket Brescia proprio da Cremonini e un paio di rappresentati della Leonessa Brescia. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.