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Lutto nel basket, è morto il tecnico Maurizio Cremonini

Nato a Brescia e residente a Flero, era figura di riferimento nel settore del minibasket. È deceduto per un infarto a 70 anni
Maurizio Cremonini aveva 70 anni
Maurizio Cremonini aveva 70 anni

È morto nella notte tra domenica 18 e lunedì 19 ottobre, a causa di un infarto, Maurizio Cremonini, 70 anni, tecnico della Federazione italiana pallacanestro e figura di riferimento nel settore del minibasket. Nato a Brescia e residente a Flero, Cremonini aveva dedicato gran parte della propria attività professionale alla formazione degli istruttori e all'insegnamento della pallacanestro ai più giovani (45 anni).

Istruttore nazionale di minibasket dal 1981, collaborava da oltre trent'anni con la Federazione italiana pallacanestro, per la quale svolgeva attività di formazione e aggiornamento. Nel corso della carriera aveva partecipato anche a numerosi progetti educativi internazionali, collaborando con la Fiba, la Federazione internazionale di pallacanestro.

La notizia della scomparsa è stata comunicata dalla Fip, che ha diffuso una nota di cordoglio a nome del presidente Giovanni Petrucci, del Consiglio federale e del personale della Federazione. Nel comunicato viene ricordata anche la sua attività di docente: «La semplicità con cui trattava temi complessi, la dolce ironia con cui affrontava la vita e l’umiltà» sono alcune delle qualità evidenziate nel messaggio.

Cremonini lascia la moglie Rosi e i figli Andrea e Marco, quest'ultimo videomaker delle Nazionali italiane di pallacanestro.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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