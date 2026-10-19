Lutto nel basket, è morto il tecnico Maurizio Cremonini

Nato a Brescia e residente a Flero, era figura di riferimento nel settore del minibasket. È deceduto per un infarto a 70 anni

19 ottobre 2026 1 ' di lettura

Maurizio Cremonini aveva 70 anni Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Maurizio Cremonini Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...