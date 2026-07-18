Leonessa Brescia, Calvani: «Gasato e privilegiato: costruiamo la squadra»

Viene presentato il coach, Marco Calvani, ma in realtà ecco che si alza il sipario anche sul club manager, nuova figura dirigenziale: è Giacomo Carrera, con passate esperienze a Casale Monferrato, Tortona e Genova. È un pomeriggio pienissimo nella sede di Busi Group a Rezzato per la nuova Leonessa Brescia. Al tavolo dei relatori, oltre i già citati, la presidente Graziella Bragaglio, Mirko Busi (membro del CdA) e Matteo De Maio (coordinatore del comitato tecnico).
«Sono molto gasato e carico per questo viaggio – afferma Calvani –. Mi sento un privilegiato. Sto cercando di trasmettere questo sentimento ai giocatori che sto contattando per formare il roster. Sono affascinato dalla sfida. Il mercato offre comunque buone soluzioni. Vogliamo costruire la miglior squadra possibile.
Proporrò un basket senza cliché. Non amo il gioco trascinato ai 24 secondi e nemmeno il run&gun. Cercheremo il tiro giusto per l’uomo giusto. Il talento aiuta a vincere, ma poi la difesa è fondamentale. È quella cosa che, tra le altre, permette di risolvere le situazioni quando l’attacco non gira. A volte capita. Quindi, senza palla, mai mollare e sabbia negli ingranaggi degli avversari».
Ecco quindi la sorpresa del dirigente, Giacomo Carrera: Sono felice di essere stato scelto. Sono stato a Brescia da avversario. Pubblico splendido e sempre corretto. Adesso testa bassa e lavorare. Come da mentalità bresciana”. Non è al momento in programma l’aggiunta di una nuova figura dirigenziale. Ma Bragaglio e De Maio si sbilanciano. In questi giorni sono in arrivo annunci di giocatori. Nomi caldi: Sabatini, Santinon, Vencato, Burns.