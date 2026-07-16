Ufficiale: Calvani è l’allenatore della Leonessa Brescia fino al 2028

Marco Calvani è a tutti gli effetti il coach della Leonessa Brescia. Dopo giorni di ufficiosità, arriva l’ufficialità attraverso una nota del neonato club, che inizierà la propria storia in serie B Nazionale.
La nota
Ecco il testo e la scheda del nuovo allenatore.
«A2A Leonessa Brescia è lieta di comunicare che Marco Calvani ricoprirà il ruolo di head coach della prima squadra, avendo sottoscritto un contratto che lo legherà al club biancoblu fino a giugno 2028. L’allenatore romano verrà presentato nel corso di una conferenza stampa che si svolgerà a Brescia nei prossimi giorni.
Romano, classe 1963, Marco Calvani vanta una lunga esperienza a livello nazionale e internazionale, frutto di una carriera iniziata all’inizio degli anni ’80, con i primi passi compiuti nei campionati giovanili con i Centri Romani Basket, Cus Roma, Blue Star e Virtus Roma. Dal 1990 al 2001 ricopre il ruolo di assistant coach nella Virtus Roma, squadra capace in quegli anni di vincere la Supercoppa Italiana e la Coppa Korac. Nel corso della sua esperienza nel club capitolino ricopre il ruolo di capo allenatore in 21 circostanze, sostituendo coach Valerio Bianchini nella stagione 1998-1999 e prendendo il posto di coach Cesare Pancotto nella stagione successiva.
Dal 2002 al 2005 si sposta in Toscana, sedendo sulla panchina di Montecatini, in Serie B1. Dopo aver chiuso la propria esperienza nella città termale con la conquista di una promozione e la finale di Coppa Italia, nel 2005 diventa coach della Victoria Libertas Pesaro, che riporta in LegaDue al termine di una brillante stagione, completata dalla conquista della Coppa Italia di Serie B. Dopo le esperienze a Scafati, Trapani e Casalpusterlengo, nel 2011 torna alla Virtus Roma, prima da assistente, poi da capo allenatore dopo l’esonero di Lino Lardo.
Confermato sulla panchina dei capitolini l’anno successivo, guida la squadra alla conquista della finale scudetto, giunta al termine di un’annata indimenticabile per il basket romano. Dopo un’esperienza compiuta alla Loyola University di Chicago, Calvani porta la propria esperienza a Barcellona Pozzo di Gotto, Napoli, Sassari (in Serie A), Recanati, Reggio Calabria, Scafati, Bergamo, Chieti e Orzinuovi, guidando la squadra lombarda alla conquista della Supercoppa e della Coppa Italia di Serie B e permettendole al termine della stagione di essere ripescata in Serie A2.
Nel gennaio del 2025 viene chiamato a sedersi sulla panchina della Virtus Roma 1960, in Serie B Nazionale, prendendo in corsa la guida di una squadra impegnata nel tentativo di centrare la promozione in Serie A2, sfuggita nei quarti di finale dei playoff per la promozione. Nell’ultima stagione porta la squadra capitolina in vetta alla classifica del girone B sin dalla prima giornata, collezionando una striscia di 11 vittorie consecutive, ottenendo il riconoscimento di allenatore del mese di novembre e meritandosi la convocazione nello staff della Nazionale Under 23. Viene esonerato alla fine del mese di febbraio, a due settimane dallo svolgimento della Coppa Italia di categoria, manifestazione alla quale il quintetto romano da lui allenato aveva conquistato il diritto a partecipare in virtù del primo posto occupato al termine del girone d’andata».
Il mercato
Fronte mercato, intanto, qualcosa si muove. Calvani, con la società, si sta ovviamente muovendo per costruire la squadra. Il tempo stringe. Un nome caldo è quello del bresciano Luca Vencato. Playmaker di 31 anni e 194 centimetri, è in realtà fermo da oltre un anno per una catena di infortuni (problemi al metacarpo e al ginocchio). L’ultima stagione realmente giocata è stata quella 2024-2025, per un tratto a Orzinuovi e per l’altro alla Fortitudo Bologna. Poi lo stop e, più recentemente, una fase di allenamenti a Forlì. Rispetto alla B Nazionale è un giocatore di categoria superiore, ma deve anche ritrovare il ritmo partita.
Ammissione
Dal Consiglio della Federbasket di Roma arrivano tanto la conferma che la Leonessa Brescia è stata definitivamente ammessa al campionato di serie B Nazionale, tanto il fatto che la squadra giocherà nel girone Nord, con Orzinuovi e Lumezzane, del quale – per ragioni logistiche – fanno parte anche Reggio Calabria e tre squadre siciliane: Capo d’Orlando, Piazza Armerina e Agrigento.
Girone A
Moncada Energy Agrigento, A2A Leonessa Brescia, Infodrive Capo d'Orlando, Rimadesio Desio, Adamant Ferrara, Fiorenzuola Bees, Andrea Costa Imola, SAE Scientifica-Soevis Legnano Knights, Luxarm Lumezzane, Paffoni Fulgor Basket Omegna, Logiman Orzinuovi, UCC Assigeco Piacenza, Siaz Basket Piazza Armerina, Pallacanestro Viola Reggio Calabria, LTC Group Sangiorgese Basket, Rucker San Vendemiano, TAV Treviglio Brianza Basket, S4 Energia Vicenza.
Girone B
Felice Scandone Avellino, Umana San Giobbe Chiusi, Ristopro Fabriano, Tema Sinergie Faenza,Benacquista Assicurazioni Latina, Pielle Livorno, Basketball Club Lucca, FABO Herons Montecatini, PSA Napoli Est, Consultinvest Loreto Pesaro, Solbat Golfo Piombino, Consorzio Leonardo Dany Quarrata, OraSì Ravenna, Luiss Roma, Virtus GVM Roma 1960, Liofilchem Roseto, Mens Sana Basketball Siena, Allianz Pazienza Cestistica San Severo.