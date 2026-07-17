Leonessa Brescia: per le cabina di regia Sabatini è profilo molto caldo

Il playmaker trentaduenne sarebbe giocatore adatto e di categoria superiore, Vencato e Santinon sempre nel mirino

17 luglio 2026 1 ' di lettura

Gherardo Sabatini - Foto Instagram Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti A2A Leonessa BresciaGherardo SabatiniBrescia Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...