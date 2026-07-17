Leonessa Brescia: per le cabina di regia Sabatini è profilo molto caldo

Lo scorso anno all’Urania Milano, prima ancora, tra le tante, alla Fortitudo Bologna. Profilo di categoria superiore, Gherardo Sabatini sarebbe al centro dei pensieri della Leonessa Brescia targata A2A, che deve iniziare a riempire le caselle del roster che sarà affidato a coach Marco Calvani per la serie B Nazionale. Nell’idea del sessantatreenne romano il pacchetto di giocatori nello spot di point guard potrebbe essere ampio. Infatti restano nel mirino sia Luca Vencato (bresciano, può giocare anche da guardia) sia Mattia Santinon (la scorsa stagione aggregato come Under alla Germani, ragazzo dal potenziale molto elevato).
Sabatini, però, potrebbe essere il regista titolare. E la Leonessa Brescia ci sta pensando. Intanto questo sabato, alle 16, Calvani sarà ufficialmente presentato in conferenza stampa. Accadrà nella la sede di Busi Group-Omb Technology di Rezzato.
Alla conferenza stampa saranno presenti anche il presidente della Leonessa Brescia Graziella Bragaglio, Matteo De Maio, coordinatore del comitato tecnico sportivo del club, e Mirko Busi, amministratore delegato di Busi Group, socio fondatore e membro del CdA del club bresciano, che nel frattempo - a livello di quadri operativi - ha deciso di affidare la comunicazione all’esperienza e alla competenza a 360 gradi di Alessandro Pediconi, già responsabile del medesimo settore nella Germani di serie A, dal 2016 al 2023.