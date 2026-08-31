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Leonessa, Calvani: «Come i bresciani, non molliamo mai»

Il coach di Brescia dopo la vittoria contro Trieste in amichevole: «Tutti hanno dimostrato una grande attitudine e si è vista la profondità di questa squadra»
Sergio Bertazzi
Coach Marco Calvani - © www.giornaledibrescia.it
Coach Marco Calvani - © www.giornaledibrescia.it

Vincere aiuta a vincere: farlo contro una formazione di serie A lo è ancora di più. Marco Calvani lo sa e si prende altri buoni spunti dal test contro Trieste a Pisogne. «Abbiamo fatto sicuramente passi avanti. Dopo il test di sabato ho cercato di mettere l’attenzione su alcuni aspetti e abbiamo avuto una bella risposta contro una squadra di grande qualità. Sono soddisfatto di queste due settimane di lavoro». Una prestazione non scontata anche considerando gli assenti: a quelli annunciati (Luca Vencato, Mihail Naumoski e Christian Burns) si è aggiunta l’uscita di Lazar Nikolic dopo tre minuti.

«Oggi tutti hanno dimostrato una grande attitudine e si è vista la profondità di questa squadra. È il vantaggio di avere un club che ci ha permesso di avere dieci giocatori di valore. Sono tutti ragazzi seri che ci tengono e non vogliono perdere, non dobbiamo mai piangerci addosso se capitano delle assenze».

C’è grande soddisfazione anche per la massiccia presenza di pubblico. «Quando ricevi questo supporto nelle prime uscite di precampionato puoi solo dire grazie. Sapere che cinquecento persone hanno deciso di dedicarci questo pomeriggio è un motivo di soddisfazione: oggi hanno visto una squadra che, come vuole il bresciano, non molla di un centimetro».

Sull’altra panchina sedeva Francesco Taccetti, nello staff di Alessandro Magro nella Brescia che vinse la Coppa Italia nel 2023 e già alla guida dei biancorossi, sconfitti da Cotelli ai quarti di finale play off. «Una bella serata che è un piacere condividere con la piazza bresciana – afferma l’allenatore –, pronta a ripartire dopo una situazione simile a quella che abbiamo vissuto anche noi. Brescia e Trieste meritano la grande pallacanestro con questa passione dei tifosi».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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