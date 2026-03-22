Germani, a Trento è «snodo»: play off aritmetici già possibili

Dal punto di vista cronologico le storie di Trento e Germani, che si affrontano oggi, potrebbero essere paragonabili o – almeno – avvicinabili. Dal punto di vista dei rispettivi progetti, invece, i due club sono molto diversi. Così come è particolarmente differente la posizione in classifica. La Pallacanestro Brescia torna in campo per consolidare il secondo posto (ha 32 punti).

L’Aquila è ottava, a quota 18. In settimana, però, ha vissuto l’highlight della propria stagione. Un quarto di finale di Eurocup perso di un punto in trasferta, sul campo del Besiktas. Una tripla e un libero in fondo alla retina al posto che sul ferro avrebbero significato semifinale della seconda competizione europea più importante, o over-time.

Differenze

La storia dei club è differente anche proprio perché i trentini hanno sempre giocato a livello internazionale, rimediando tra l’altro spesso - fino a quest’anno - figure pessime, e non pareggiando il livello delle stagioni con prestazioni memorabili nel campionato di casa (eccellente, tuttavia, la Coppa Italia vinta nel 2025).

La Pallacanestro Brescia ha da tempo deciso di concentrarsi sulla serie A e, dal 2024, di puntare su un gruppo rimasto quasi inalterato. Le sfide tra le due squadre non sono state quasi mai banali. Lo scorso anno, ad esempio, il successo esterno ottenuto dalla squadra all’epoca allenata da Poeta (era il 30 marzo, era finita 78-75 per Della Valle e compagni) era stato fondamentale.

A voler ben vedere, aveva avuto un senso anche il ko 100-88 maturato sul medesimo parquet nell’ultima amichevole della pre-season della medesima stagione (il giorno era il 21 settembre 2024). «Abbiamo preso una gran bella botta», aveva affermato l’attuale coach dell’Olimpia Milano al termine dello scrimmage. Sarebbe servita per far cominciare a quella squadra il campionato con parecchio furore. Un campionato che sarebbe terminato con la finale scudetto, la prima di sempre.

Da sapere

Trento-Germani è in programma oggi, alle 18, alla Bts Arena. La gara è valida per la ventitreesima giornata di regular season, l’ottava di ritorno. La radiocronaca diretta è sulle frequenze di Radio Bresciasette. Sul sito del nostro quotidiano gli aggiornamenti testuali.

Ancora una volta

Le due formazioni si incontrano per la terza volta, in una gara ufficiale, nel corso della stagione. Il 27 settembre scorso, al Forum di Assago, Brescia aveva vinto 88-75 la semifinale di Supercoppa. Molto poco dopo, l’11 ottobre, la squadra di Matteo Cotelli aveva prevalso 72-63 nella seconda di campionato (la prima in casa della stagione).

La storia dice che Trento (le cui caratteristiche sono descritte nel pezzo in pagina) può fare quasi di tutto. Arrivare a un tiro dalle prime quattro di Eurocup. Battere la Virtus a Bologna (87-85, lo scorso 1° febbraio). Perdere, di fila, le ultime tre di campionato, a Trieste, in casa contro la Dinamo Sassari, a Cantù. In mezzo, la formazione di Cancellieri ha – ridendo e scherzando – mandato a casa in gara secca in trasferta la Reyer Venezia nel derby italiano degli ottavi di Eurocup.

Matteo Cotelli - New Reporter © www.giornaledibrescia.it

E la Germani? Si trova alla seconda trasferta consecutiva dopo quella di Cremona della scorsa domenica (successo con bomba di Bilan sulla sirena).

Ultimamente le costanti sono state due: gli up&down, i problemi fisici (questi ultimi, in realtà, si ripetono da inizio stagione, circostanza che dà ancora più valore al lavoro svolto da Cotelli, dallo staff, dalla squadra). Brescia ha avuto una flessione prima della Coppa Italia, ha giocato molto bene la Final Eight pur dovendosi arrendere all’Olimpia Milano in semifinale, ha ripreso con parecchia ruggine addosso dopo tre settimane di pausa.

Massinburg è in dubbio. Ivanovic giocherà, ma non è al 100%. La gara, però, richiede il 100%. E questo sarà il refrain da qui alla fine della regular season. Perché l’obiettivo è difendere quel secondo posto con le unghie e con i denti. Se Brescia ci riesce, quello che può succedere dopo può essere imprevedibilmente bello. Come era accaduto lo scorso anno.

Tra l’altro, per la certezza della partecipazione ai play off manca solo l’aritmetica, che può concretizzarsi stasera se Brescia vince, o se Brescia perde, ma Varese (nona, a 18 punti) viene sconfitta a Napoli (inizio alle 18.15).