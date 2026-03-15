Germani a Cremona in cerca di vittoria dopo la lunga pausa: la diretta

Alle 18 la Germani riprende il proprio cammino in campionato sfidando al PalaRadi Cremona, nel derby dell’Oglio. Ufficialmente il playmaker della Pallacanestro Brescia Ivanovic è nei dodici di coach Cotelli e, stando a voci di corridoio, si sentirebbe anche pronto a provare a giocare qualche minuto. Circostanza in realtà difficile: lo scenario più probabile è il rientro domenica prossima, a Trento.

Brescia cerca la vittoria dopo la lunga pausa post Coppa Italia. In campionato è reduce da due ko di fila con Virtus Bologna e Varese. Nel corso della Final Eight, però, Della Valle e compagni hanno mandato segnali buoni. Un successo permetterebbe di difendere il secondo posto dagli attacchi di Olimpia Milano e Reyer Venezia.

Cremona, praticamente già salva, può giocare il derby a cuor leggero, ed è quindi pericolosa.

La radiocronaca diretta è sulle frequenze di Radio Bresciasette. In questo contenuto gli aggiornamenti testuali.