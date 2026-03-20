Germani, Massinburg in dubbio per Trento: «Decidiamo all’ultimo»

Alle 18 di domenica, alla Blm Group Arena, la Germani, seconda in classifica, sfida Trento, ottava, per un’altra partita fondamentale della stagione. E rischia di farlo in emergenza, per l’ennesima volta. Ivanovic è rientrato, ma deve recuperare il ritmo partita. C’è però il dilemma Massinburg.

«Ha un affaticamento muscolare – afferma l’allenatore della Pallacanestro Brescia –, e decideremo all’ultimo se impiegarlo». Per l’esterno di Dallas è l’ennesimo guaio in stagione.

«Abbiamo lavorato sull’attacco, per cercare di mantenere il nostro flusso contro la difesa insidiosa di Trento – afferma il coach di Brescia Matteo Cotelli, ben consapevole anche dell’altissimo potenziale offensivo dell’Aquila –. Giochiamo contro una squadra che è appena uscita dall’Eurocup per un punto. Ha fatto una grande stagione europea. Magari avranno qualche energia in meno, ma il focus adesso è definitivamente sul campionato».

L’emergenza, ormai, per la Germani è la regola: «Lavoriamo con ciò che abbiamo, il club è aperto a qualsiasi soluzione di mercato, purché abbia un senso. Oggettivamente, non ci aiuta il fatto che scopriamo ogni volta solo la domenica mattina chi giocherà».

Brescia, comunque, vuole e può essere serena. «Nessuno mette le mani avanti – sottolinea Cotelli –. Cercheremo di vincere e di ottenere la miglior posizione per i play off». Per la certezza dei quali, per altro, oggi manca solo l’aritmetica.