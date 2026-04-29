Verso Tortona, per la Germani una «prima non-prima»

La prima buona notizia è che Jayden Nunn è tornato in gruppo e si sta allenando bene. Sta prendendo confidenza con la nuova realtà. Dovrebbe poter scendere in campo domenica, a Tortona, per la penultima di regular season. La seconda buona nuova è che CJ Massinburg, a sua volta, sta progressivamente recuperando dal problema muscolare che lo sta tenendo ai box da settimane, l’ennesimo della propria tormentata stagione. Dovrebbe tornare a disposizione attorno ai play off (inizieranno il 16-17 maggio, ossia nel weekend successivo all’ultima di campionato di domenica 10 maggio, sempre alle 17, giorno in cui la Germani affronterà la Dinamo Sassari al PalaLeonessa).