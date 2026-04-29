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Verso Tortona, per la Germani una «prima non-prima»

In serie A a Casale tre blitz e una sconfitta; a settembre ci fu il test nel palazzetto nuovo
Daniele Ardenghi

Daniele Ardenghi

Giornalista

Kenny Gabriel, di spalle, esulta con Nicola Akele - Foto Alessia Doniselli/Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it
Kenny Gabriel, di spalle, esulta con Nicola Akele - Foto Alessia Doniselli/Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it

La prima buona notizia è che Jayden Nunn è tornato in gruppo e si sta allenando bene. Sta prendendo confidenza con la nuova realtà. Dovrebbe poter scendere in campo domenica, a Tortona, per la penultima di regular season. La seconda buona nuova è che CJ Massinburg, a sua volta, sta progressivamente recuperando dal problema muscolare che lo sta tenendo ai box da settimane, l’ennesimo della propria tormentata stagione. Dovrebbe tornare a disposizione attorno ai play off (inizieranno il 16-17 maggio, ossia nel weekend successivo all’ultima di campionato di domenica 10 maggio, sempre alle 17, giorno in cui la Germani affronterà la Dinamo Sassari al PalaLeonessa).

Prima volta

Da quando i piemontesi sono nella massima serie (stagione 2021-2022) i precedenti in trasferta con la Bertram sono quattro. Ma la gara di questa domenica è una specie di prima volta per i biancoblù. Nel senso che tutte le altre gare (una sola sconfitta e tre vittorie) si sono disputate a Casale Monferrato, che è stata la casa dell’oggi quinta forza del campionato fino alla scorsa estate, quando è stata inaugurata la bellissima Nova Arena, la «cittadella dello sport» che sorge nel territorio del comune in provincia di Alessandria.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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