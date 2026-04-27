Bragaglio vota Germani: «Secondo posto? Destino nelle nostre mani»

La Germani (qui Ndour) nell'ultimo ko interno contro Treviso - Foto New Reporter Checchi © www.giornaledibrescia.it

Grande serenità, quindi, al netto del dispiacere per la sconfitta subita, da parte della presidente che si fida ciecamente di Della Valle e compagni: «Assolutamente nessun dramma anche perché questa è una squadra molto intelligente, che è arrivata fino a qui, che ha lottato per tutta la stagione, ha fatto divertire ed ora ha ancora due partite per prepararsi ai play off, conquistati con largo anticipo, e per chiudere la pratica secondo posto».

Numeri

La Germani, nonostante il terzo ko casalingo stagionale, resta infatti la principale candidata al ruolo di seconda testa di serie con 2 punti di vantaggio e gli scontri diretti a favore sull’inseguitrice Olimpia Milano. Lo scenario in realtà non esclude aritmeticamente né il primo né il terzo posto, ma è chiaro che sono ipotesi limite: «Dobbiamo andare su un campo difficile come Tortona, dove loro proveranno a difendere il quinto posto dall’attacco di Reggio Emilia, poi chiuderemo in casa con Sassari che potrebbe avere ancora delle chance di salvezza. In ogni caso abbiamo il destino nelle nostre mani per il secondo posto - ha proseguito la presidente - sarebbe un nuovo record per la società, un regalo importante per i dieci anni consecutivi di permanenza in serie A che sono davvero tanti. Ci ho pensato domenica sera quando ho visto le immagini della promozione di Scafati, di fatto noi 10 anni fa proprio contro di loro e proprio in questo periodo abbiamo duellato per la promozione che ci ha portati fino a qui».

L’abitudine ai play off

Quella di quest’anno sarà la terza partecipazione consecutiva ai play off per Brescia. Tra l’altro sempre da testa di serie: anche questo è un nuovo record. «È un percorso molto bello, negli ultimi 3-4 anni sono state fatte delle scelte di giocatori molto intelligenti ed esperti, in grado di capire ogni situazione sia nella singola partita sia nell’arco della stagione, a partire proprio dall’asse play-pivot e dalla guardia titolare – ha concluso Graziella Bragaglio –. A Tortona mi aspetto una reazione, non tanto per la sconfitta in sé, ma per il momento visto che non ci sono pause, perché già nel weekend successivo all’ultima partita, quello del 16 al 17 maggio, partiranno i play off e la squadra deve essere bella pronta».