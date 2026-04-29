Germani, con Treviso è stata l’ora di una brutta prima volta

Il gruppo ha carattere ed è affidabile, ha qualità e intelligenza, ma un equilibrio di questo tipo non può reggere in eterno. Non potrebbe reggere, ad esempio, ai play off. L’equilibrio di cui sopra non ha retto con Treviso, e la partita di domenica è stata una prima volta non solo per la suddetta caduta degli «idoli». È capitato che Brescia perdesse contro avversari nettamente superiori. Che giocasse male contro squadre meno attrezzate, ma che vincesse lo stesso, magari all’ultimo.

L’amarezza dell’allenatore

Matteo Cotelli - © www.giornaledibrescia.it

Non era ancora successo che giocasse sotto tono e perdesse contro una formazione «piccola» (va detto, chiaramente, che Treviso in realtà ha fame atavica di salvezza, è cambiata radicalmente rispetto alla formazione che aveva un piede e mezzo in A2 e sta attraversando uno stato di forma clamoroso). È stata anche la prima volta in cui Cotelli ha parlato con amarezza dopo una gara. Con tutte le cautele del caso, non attaccando la propria squadra, bensì dicendosi certo - al netto del dispiacere evidente per la prestazione molto scialba - che i suoi uomini avrebbero reagito immediatamente (si torna in campo a Tortona (domenica alle 17), per la penultima di regular season, e con una vittoria il secondo posto sarebbe aritmetico).

Le lezioni da apprendere

Da Nietzsche a Magro, che è stato uno dei maestri, se non «il» maestro di Cotelli. Nel corso dell’annata 2023-2024 la sua Germani passa settimane su settimane in testa alla classifica. Vince tanto, spesso dominando. L’allenatore fiorentino, una volta, si presenta in sala stampa e afferma candidamente di sperare che prima o poi arrivi una brutta sconfitta. Che sarebbe stata utile a riportare tutti con i piedi per terra. Lo si è detto e lo si è scritto: anche lo stop inatteso con i trevigiani potrebbe avere questa funzione. Lo si scoprirà a breve. In attesa che il famoso gruppo storico possa riaccogliere Nunn (dovrebbe essere disponibile a Tortona), chiudere il discorso secondo posto e gettarsi a capofitto nei play off.