Germani verso Reggio Emilia: il PalaBigi è stato terreno di conquista

Ripasso delle ultime uscite nel palazzetto reggiano: vittorie e grandi giocate, per il rientrante Massinburg c’è il ricordo di quell’assist

Massinburg in azione contro Reggio Emilia, al PalaBigi, nell'autunno del 2023 - Ph. Ceretti / Ciamillo-Castoria

La scaramanzia è d’obbligo, lo storico dei risultati è consultabile. Il PalaBigi di Reggio Emilia, recentemente, è stato terra di conquista per la Germani, che questo sabato, alle 20.30, per l’anticipo della decima giornata di andata, è impegnata proprio a Reggio Emilia. La Pallacanestro Brescia affronta l’impegno con l’obiettivo di restare capolista – al momento è in vetta a 16 punti, insieme alla Virtus Bologna –, mentre l’Unahotels è stata protagonista di un brutto avvio di campionato, ed è d