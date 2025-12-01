Germani, la dura coda dell’andata e le Feste «coi fuochi d’artificio»

Virtus Bologna (in trasferta), Reyer Venezia e Tortona le avversarie sulla carta più difficili

Della Valle, Rivers e Ndour della Germani - nicoli©newreporter

Bisogna sempre crederci. Quando le cose vanno bene, è di sicuro più facile. È inoltre necessario tenere i piedi per terra, e quando tutto gira per il verso giusto è un po’ più complicato. La buona notizia è che la Germani capolista, a pari punti con la Virtus Bologna, possiede le doti morali per avere un approccio bilanciato. Il primo obiettivo stagionale è la partecipazione alla Final Eight di Coppa Italia, in programma a Torino dal 18 al 22 febbraio 2026. La qualificazione è praticamente in ta