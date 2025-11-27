Germani, Rivers ora punge in attacco e Massinburg scalpita

Dopo un avvio con qualche difficoltà, l’ala della South Carolina ha regalato prestazioni a 360 gradi nelle vittorie ottenute con Trieste, Napoli e Cremona. L’esterno è vicino al rientro in campo

3 ' di lettura

Demetre Rivers in azione a Napoli - Foto Masi/Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it

Per Demetre Rivers la seconda stagione nella medesima squadra è una novità, forse portata dalla «maturità». Il prossimo 7 dicembre, ossia il giorno dopo la trasferta della Germani post-pausa, per la gara del PalaBigi di Reggio Emilia, «Meech» compirà 30 anni. A spingerlo a restare – stando alle parole dello stesso atleta durante una puntata di Basket Time, su Teletutto – è stata anche la curiosità di vedere l’evoluzione del gruppo, rimasto praticamente uguale, eccezion fatta per l’arrivo di CJ M