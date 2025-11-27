Giornale di Brescia
Abbonati
Basket

Germani, Rivers ora punge in attacco e Massinburg scalpita

Daniele Ardenghi
Dopo un avvio con qualche difficoltà, l’ala della South Carolina ha regalato prestazioni a 360 gradi nelle vittorie ottenute con Trieste, Napoli e Cremona. L’esterno è vicino al rientro in campo
Demetre Rivers in azione a Napoli - Foto Masi/Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it
Demetre Rivers in azione a Napoli - Foto Masi/Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it

Per Demetre Rivers la seconda stagione nella medesima squadra è una novità, forse portata dalla «maturità». Il prossimo 7 dicembre, ossia il giorno dopo la trasferta della Germani post-pausa, per la gara del PalaBigi di Reggio Emilia, «Meech» compirà 30 anni. A spingerlo a restare – stando alle parole dello stesso atleta durante una puntata di Basket Time, su Teletutto – è stata anche la curiosità di vedere l’evoluzione del gruppo, rimasto praticamente uguale, eccezion fatta per l’arrivo di CJ M

Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario