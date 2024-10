La Germani lotta e convince: a Reggio Emilia quarto successo stagionale

Una Germani che soffre, lotta, vince e convince. A Reggio Emilia arriva la quarta vittoria della stagione per gli uomini di coach Giuseppe Poeta (80-68). È un secondo quarto da manuale a regalare il break decisivo.

Ennesima prestazione mostruosa per Miro Bilan, che mette a segno un’altra «doppia-doppia» (20+13) condita da 7 assist, insieme a lui un Jason Burnell capace di rivoltare come un calzino una gara nata sotto una cattiva stella. In doppia cifra anche Amedeo Della Valle (13 punti) e Nikola Ivanovic (20 punti, 9 falli subiti, 7 rimbalzi e 5 palle recuperate).

Il match

Alla palla a due è subito Reggio Emilia a fare la voce grossa, la Germani fatica a trovare la via del canestro con ripetuti errori anche a cronometro fermo. Bilan prova a spezzare l’inerzia ma sono ancora i padroni di casa a comandare fino al +9 propiziato da una tripla di Cheatham. Poeta prova a strigliare i suoi, Burnell risponde presente e con 9 punti di fila ricuce lo strappo che riporta Brescia in partita.

Leggi anche Per la Germani è il terzo miglior inizio di sempre in serie A

Cambio di passo

Il secondo periodo inizia con un canestro di Faye, e da lì in poi è Brescia a salire in cattedra. Controparziale di 9-0 inaugurato da una tripla di Cournooh. Bilan e Rivers arrotondano per il sorpasso e lo sprint che porta le squadre all’intervallo sul 29-41 firmato dai siluri di Ivanovic e Della Valle. Al rientro in campo Reggio prova ad aggrapparsi a Smith, Brescia è brava ad arginare le folate degli emiliani controllando bene la gara con il vantaggio che rimane sempre in doppia cifra.

Strappo finale

Nell’ultimo periodo sono le triple di Della Valle e Ivanovic a firmare il massimo vantaggio (+18). Reggio prova a rientrare con il solito Smith. Bilan e Della Valle rimandano al mittente ogni tentativo di rimonta con Brescia che piazza il colpo. Dopo la sirena è grande festa sotto il settore ospiti gremito di bresciani con un ospite d’eccezione: Kenny Gabriel. Una settimana per ricaricare le batterie, sabato prossimo al PalaLeonessa arriverà Trapani.