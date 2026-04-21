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Germani, basta una sola vittoria in tre gare per il secondo posto

Daniele Ardenghi
Un successo regalerebbe la miglior posizione di sempre verso i play off, ma il finale è insidioso fra Treviso, Tortona e Sassari
Jason Burnell è uno degli assi della Germani dei record - Foto Ciamillo/Castoria © www.giornaledibrescia.it
Jason Burnell è uno degli assi della Germani dei record - Foto Ciamillo/Castoria © www.giornaledibrescia.it
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Fare calcoli sui record societari in una stagione in cui, nelle statistiche, ci sono due partite in meno (quella cancellata dell’andata e quella mai disputata al ritorno con Trapani) falsa un po’ il discorso. Ciò che resta immutabile è la straordinarietà della regular season della Germani, che domenica ha battuto pure Trieste in trasferta (86-82), dopo una gara di grande sacrificio.

Così facendo, la Pallacanestro Brescia ha tenuto il passo dell’altra capolista Virtus Bologna. Entrambe le squadre sono prime, con 40 punti, ma le Vu Nere sono davanti per via degli scontri diretti.

La situazione

Le inseguitrici Olimpia Milano e Reyer Venezia (entrambe battute da Brescia due volte su due) restano dietro di quattro lunghezze, nonostante le rispettive vittorie nell’ultimo turno. Mancano tre partite alla fine della regular season e alla squadra di Cotelli basta di fatto un solo successo per assicurarsi il secondo posto. Questo, sì, sarebbe record societario di tutti i tempi. Al massimo i biancoblù avevano chiuso terzi. Lo coglierebbe Matteo Cotelli, alla prima stagione della carriera nel ruolo di capo allenatore.

  • Nikola Ivanovic Pallacanestro Trieste - Germani Brescia Lega Basket Serie A 2025/2026 Udine, 19/04/2026 Foto G. Lodolo/Ag. Ciamillo Castoria
    Gli scatti di Trieste-Germani - Foto Ciamillo-Castoria
  • Miro Bilan Pallacanestro Trieste - Germani Brescia Lega Basket Serie A 2025/2026 Udine, 19/04/2026 Foto G. Lodolo/Ag. Ciamillo Castoria
    Gli scatti di Trieste-Germani - Foto Ciamillo-Castoria
  • Jason Burnell Pallacanestro Trieste - Germani Brescia LBA Legabasket Serie A Unipol 2025/2026 27a giornata Trieste 19/04/2026 Foto: Mitja Emili/ Ciamillo-Castoria
    Gli scatti di Trieste-Germani - Foto Ciamillo-Castoria
  • Nikola Ivanovic Pallacanestro Trieste - Germani Brescia Lega Basket Serie A 2025/2026 Udine, 19/04/2026 Foto G. Lodolo/Ag. Ciamillo Castoria
    Gli scatti di Trieste-Germani - Foto Ciamillo-Castoria
  • Jason Burnell Pallacanestro Trieste - Germani Brescia Lega Basket Serie A 2025/2026 Udine, 19/04/2026 Foto G. Lodolo/Ag. Ciamillo Castoria
    Gli scatti di Trieste-Germani - Foto Ciamillo-Castoria
  • Nikola Ivanovic Pallacanestro Trieste - Germani Brescia Lega Basket Serie A 2025/2026 Udine, 19/04/2026 Foto G. Lodolo/Ag. Ciamillo Castoria
    Gli scatti di Trieste-Germani - Foto Ciamillo-Castoria
  • Jason Burnell Pallacanestro Trieste - Germani Brescia LBA Legabasket Serie A Unipol 2025/2026 27a giornata Trieste 19/04/2026 Foto: Mitja Emili/ Ciamillo-Castoria
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  • Matteo Cotelli Pallacanestro Trieste - Germani Brescia Lega Basket Serie A 2025/2026 Udine, 19/04/2026 Foto G. Lodolo/Ag. Ciamillo Castoria
    Gli scatti di Trieste-Germani - Foto Ciamillo-Castoria
  • Demetre Rivers Pallacanestro Trieste - Germani Brescia Lega Basket Serie A 2025/2026 Udine, 19/04/2026 Foto G. Lodolo/Ag. Ciamillo Castoria
    Gli scatti di Trieste-Germani - Foto Ciamillo-Castoria
  • Jarrod Uthoff Pallacanestro Trieste - Germani Brescia Lega Basket Serie A 2025/2026 Udine, 19/04/2026 Foto G. Lodolo/Ag. Ciamillo Castoria
    Gli scatti di Trieste-Germani - Foto Ciamillo-Castoria
  • Markel Brown Pallacanestro Trieste - Germani Brescia LBA Legabasket Serie A Unipol 2025/2026 27a giornata Trieste 19/04/2026 Foto: Mitja Emili/ Ciamillo-Castoria
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  • Joseph Mobio Pallacanestro Trieste - Germani Brescia Lega Basket Serie A 2025/2026 Udine, 19/04/2026 Foto G. Lodolo/Ag. Ciamillo Castoria
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  • 55 - Jayden Nunn Pallacanestro Trieste - Germani Brescia Lega Basket Serie A 2025/2026 Udine, 19/04/2026 Foto G. Lodolo/Ag. Ciamillo Castoria
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  • Amedeo Della Valle Pallacanestro Trieste - Germani Brescia Lega Basket Serie A 2025/2026 Udine, 19/04/2026 Foto G. Lodolo/Ag. Ciamillo Castoria
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  • Matteo Cotelli Pallacanestro Trieste - Germani Brescia Lega Basket Serie A 2025/2026 Udine, 19/04/2026 Foto G. Lodolo/Ag. Ciamillo Castoria
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  • Miro Bilan Pallacanestro Trieste - Germani Brescia Legabasket Serie A Unipol 2025/2026 27a giornata Trieste 19/04/2026 Foto Mitja Emili / Ciamillo-Castoria
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  • Time out Pallacanestro Trieste - Germani Brescia Lega Basket Serie A 2025/2026 Udine, 19/04/2026 Foto G. Lodolo/Ag. Ciamillo Castoria
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  • Time out Pallacanestro Trieste - Germani Brescia Lega Basket Serie A 2025/2026 Udine, 19/04/2026 Foto G. Lodolo/Ag. Ciamillo Castoria
    Gli scatti di Trieste-Germani - Foto Ciamillo-Castoria

Calendario

Il finale di stagione, però, è infuocato. Non solo o non tanto per la Germani, che ha già fatto ben più del previsto. Della Valle e compagni si troveranno ad affrontare tre turni strani. Al termine dei quali – se riuscissero a tenere questo ritmo – potrebbero pure serenamente finire al primo posto, nel caso in cui Bologna scivolasse (di sicuro i biancoblù non potranno scendere sotto il terzo nel caso in cui tutto andasse, invece, al contrario).

Domenica prossima la Germani ospita Treviso al PalaLeonessa, alle 19. Bologna gioca in casa con Trieste. Non è una gara banale, ma la Virtus è ampiamente favorita. La vera partita delle partite è Reyer Venezia-Olimpia Milano (al Taliercio, alle 16). Quella con la Nutribullet, per Brescia, poteva essere una gara facile se i trevigiani non avessero clamorosamente riaperto la lotta salvezza. Da spacciati, hanno ormai ripreso la Dinamo Sassari (entrambe sono ultime, a 14 punti). Solo che i sardi devono ancora osservare il riposo (lo faranno domenica), e poi giocheranno a Bologna contro la Virtus e proprio a Brescia. Insomma, al momento il Banco di Sardegna, che perde da sei partite di fila, è la squadra più a rischio retrocessione.

In mezzo alla sfida tra le due formazioni che si giocano la salvezza e la permanenza in serie A, la Germani va a Tortona per affrontare una Bertram di sicuro molto forte, e al momento piuttosto sicura del proprio quinto posto. Sarà l’ultima trasferta di Della Valle e compagni nella stagione regolare. Non è ufficiale, ma si dovrebbe giocare di domenica (3 maggio) alle 17.

Le inseguitrici

Per quanto concerne le inseguitrici, detto della sfida «alla morte» del Taliercio di questa domenica, Milano ospiterà poi Trieste per poi chiudere a Trento. Venezia viaggerà a Cremona e poi se la vedrà in casa con Tortona. Bologna potrà davvero scivolare? Dopo la gara con Trieste, va a Sassari (la Dinamo sarà praticamente all’ultima spiaggia) e poi ospiterà una Varese che potrebbe avere anche chance di post-season.

La squadra di Cotelli prosegue pensando a una gara alla volta. Sa che può fare la storia in termini di posizionamento al termine della regular season e che per farla manca pochissimo. Il record societario di vittorie in stagione regolare è meno vicino, ma in realtà la questione ha un’importanza molto relativa. Lo scorso anno furono 22 (mai così tante, in serie A, ma si giocarono 30 partite) e valsero comunque il terzo posto. Al momento sono già 20, e permettono di avere la seconda piazza a un passo.

Mentalità

Il pensiero, oltre alla logica del «partita dopo partita», è rivolto ad altro. Ossia a centrare il miglior piazzamento possibile e, magari, ricreare lo scenario in cui Bologna e Milano si trovano nella medesima parte del tabellone play off, opposta a quella dei biancoblù.

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