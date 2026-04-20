Germani, gestione da veterani nel rush finale
Brescia aveva affrontato due trasferte consecutive solo al rientro dall’insolita pausa lunga di fine febbraio, e aveva raccolto altrettanti successi non banali sui parquet di Cremona e Trento. Lo ha fatto nuovamente, ma contro due squadre da play off. Dopo Venezia cade anche Trieste che non è riuscita a imporre il ritmo che avrebbe voluto alla gara, ritrovandosi a giocare un finale punto a punto con la migliore squadra del campionato nei rush finali.
Troppa esperienza, troppa solidità e soprattutto troppa abitudine a gestire i possessi importanti per Della Valle e compagni, che sanno molto bene come condurre la nave in porto. Partita tatticamente non semplice per la Germani che ha dovuto gestire le due facce della medaglia dell’assenza di Sissoko.
𝙑𝙄𝙏𝙏𝙊𝙍𝙄𝘼 a Trieste! 💪 pic.twitter.com/84zVDQXrU5— Pallacanestro Brescia (@GermaniBrescia) April 19, 2026
Ne ha beneficiato Bilan, che ha potuto banchettare a lungo in area, come palesato dalla nona doppia-doppia della stagione (14 punti e 10 rimbalzi), ma ne ha sofferto l’attacco bresciano, costretto dai quintetti piccoli di Trieste - in grado di cambiare quasi sempre - a 33 conclusioni dall’arco con percentuali rivedibili. Dall’altra parte i biancorossi sono riusciti a stanare il lunghi biancoblù, con la grande complicità di una serata sottotono da parte di Ndour, trovando in Candussi e Bannan due chiavi tecnico-tattiche molto efficaci. Ma anche questo non è bastato ai giuliani perché nel secondo tempo la coppia Della Valle-Burnell è salita in cattedra.
Un quarto a testa di dominio: 13 dei 18 punti finali del capitano biancoblù sono arrivati nel terzo quarto, 10 dei 22 scritti a referto dall’ala americana sono arrivati nell’ultima frazione. Cinquanta punti, 12 rimbalzi, 6 rubate e 4 assist nelle due gare più delicate del finale di stagione per Burnell che chiude con ampio anticipo le votazioni per il sesto uomo dell’anno e mantiene la Germani in corsa per un primo posto che, eventualmente, avrebbe del clamoroso.
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