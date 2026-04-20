Germani, gestione da veterani nel rush finale

Brescia aveva affrontato due trasferte consecutive solo al rientro dall’insolita pausa lunga di fine febbraio, e aveva raccolto altrettanti successi non banali sui parquet di Cremona e Trento. Lo ha fatto nuovamente, ma contro due squadre da play off. Dopo Venezia cade anche Trieste che non è riuscita a imporre il ritmo che avrebbe voluto alla gara, ritrovandosi a giocare un finale punto a punto con la migliore squadra del campionato nei rush finali.

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Troppa esperienza, troppa solidità e soprattutto troppa abitudine a gestire i possessi importanti per Della Valle e compagni, che sanno molto bene come condurre la nave in porto. Partita tatticamente non semplice per la Germani che ha dovuto gestire le due facce della medaglia dell’assenza di Sissoko.

Ne ha beneficiato Bilan, che ha potuto banchettare a lungo in area, come palesato dalla nona doppia-doppia della stagione (14 punti e 10 rimbalzi), ma ne ha sofferto l’attacco bresciano, costretto dai quintetti piccoli di Trieste - in grado di cambiare quasi sempre - a 33 conclusioni dall’arco con percentuali rivedibili. Dall’altra parte i biancorossi sono riusciti a stanare il lunghi biancoblù, con la grande complicità di una serata sottotono da parte di Ndour, trovando in Candussi e Bannan due chiavi tecnico-tattiche molto efficaci. Ma anche questo non è bastato ai giuliani perché nel secondo tempo la coppia Della Valle-Burnell è salita in cattedra.

Un quarto a testa di dominio: 13 dei 18 punti finali del capitano biancoblù sono arrivati nel terzo quarto, 10 dei 22 scritti a referto dall’ala americana sono arrivati nell’ultima frazione. Cinquanta punti, 12 rimbalzi, 6 rubate e 4 assist nelle due gare più delicate del finale di stagione per Burnell che chiude con ampio anticipo le votazioni per il sesto uomo dell’anno e mantiene la Germani in corsa per un primo posto che, eventualmente, avrebbe del clamoroso.