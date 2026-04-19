La Germani batte Trieste 86-82 e ipoteca il secondo posto

Andare alla voce aggettivi, cercare «Cuore». La Germani vince ancora, lo fa in rimonta e mantiene salda la vetta della classifica in coabitazione con la Virtus Bologna ipotecando seriamente la seconda posizione in classifica.

A Trieste finisce 86-82 a favore degli uomini di coach Cotelli. Una gara strana dove Brescia è stata costretta a inseguire per trenta minuti, prima di scatenare tutta la su ferocia nell’ultimo periodo. Artefici principali della vittoria in terra giuliana i pretoriani di questa Germani ad iniziare da un Jason Burnell ancora una volta onnipotente autore di 22 punti e 7 rimbalzi.

Scossone dato da capitan Della Valle (18+5), da un chirurgico David Cournooh bravo a colpire per il sorpasso decisivo e da un Miro Bilan che sfodera l’ennesima doppia-doppia della stagione con 14 punti e 10 carambole e poi c'è Nikola Ivanovic, sapore vero: killer silente nel momento più delicato.

Sul parquet

La prima frazione di gioco vede una Germani iniziare in sordina nella fase offensiva. Trieste prova a rompere i giochi preparati da Cotelli, Bilan è però un totem capace di perforare con continuità la difesa giuliana. Trieste riesce comunque a non perdere terreno con la partita che si incanala sui binari dell’equilibrio. La serataccia al tiro dalla lunga distanza di Brescia è una tassa pesantissima da pagare. Candussi con due triple firma il sorpasso con Trieste che chiude i conti sul 17 pari al 10’ con Jayden Nunn a fare l’esordio nel campionato italiano.

Il rientro in campo nella seconda frazione vede Cotelli provare a schierare la second unit. Fatica, fatica e ancora fatica. Trieste trova lo spunto giusto con i liberi di Brown (fischi generosi) e le giocate di Toscano-Anderson. Nunn segna i suoi primi punti al quarto tentativo, Burnell prova a scuotere nuovamente la Germani ma è Trieste a trovare il break del +5 che costringe Cotelli a chiamare time out e rimescolare le carte. Ordine ritrovato con i padroni di casa bravi a cavalcare i fischi a favore e i viaggi in lunetta con la Germani ancora in difficoltà nel tiro da lontano. Nulla cambia nel risultato con Trieste al riposo avanti di cinque lunghezze.

Dopo l’intervallo

Intervallo indigesto per Brescia. Il rientro in campo è timido e pasticciato. Brescia continua a non trovare le soluzioni congeniali per produrre il suo gioco, Deangeli e Candussi sono gli uomini che non ti aspetti. Parziale Trieste che vale il +9 per i padroni di casa. Cotelli prova a scuotere nuovamente i suoi con un minuto di sospensione, tocca a capitan Amedeo Della Valle (14 punti nelo terzo parziale) si carica sulle spalle i suoi. Parziale di 8-0 che riporta la Germani sul -1. Terzo periodo chiuso da Deangeli per il 63-60.

Jason Burnell - Foto Ciamillo-Castoria

Uthoff colpisce subito, Germani che torna di nuovo sotto ma questa volta con una faccia diversa. Della Valle suona la carica, Cournooh spara la tripla del sorpasso con Brescia che ritrova l’inerzia a proprio favore. Finale ancora una volta da cardiopalma fino a quando sale in cattedra l’onnipotenza di Jason Burnell. È l’ala della Florida a completare la missione, Rivers fissa il risultato dalla lunetta con un glaciale due su due, Brescia vince e continua a fare coppia fissa in vetta alla classifica alla Virtus Bologna.

Germani che continuerà nelle sue missioni, blindare il secondo posto con un occhio anche alla vetta solitaria. Per farlo servirà continuare a vincere, ad iniziare da domenica prossima: al PalaLeoenssa arriverà una Treviso rinvigorita a caccia di punti per la tranquillità. Palla a due alle 19.