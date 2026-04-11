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Germani, martedì la presentazione di Nunn: debutto atteso a Trieste

Daniele Ardenghi
Il nuovo esterno sarà presenta già questo sabato per la gara contro Venezia, ma il primo reale impiego avrà luogo domenica prossima
Jayden Nunn, nuovo acquisto della Germani - Foto Pallacanestro Brescia
Jayden Nunn, nuovo acquisto della Germani - Foto Pallacanestro Brescia
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Il nuovo esterno della Germani Jayden Nunn verrà presentato ufficialmente alla stampa martedi 14 aprile alle 16.30. L’incontro per gli addetti ai lavori sarà alla filiale Humangest (tra gli sponsor della Pallacanestro Brescia) in città.

Il giocatore sarà comunque presente già questo sabato, nella lista dei 12 che coach Matteo Cotelli opporrà alla Reyer Venezia per la gara del Taliercio delle 20.30, scontro diretto. Difficile, però, che il ventiduenne americano trovi spazio subito, salvo casi di netto vantaggio o svantaggio. Il suo primo reale impiego avrà luogo domenica prossima, a Trieste.

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