Germani, martedì la presentazione di Nunn: debutto atteso a Trieste
Il nuovo esterno della Germani Jayden Nunn verrà presentato ufficialmente alla stampa martedi 14 aprile alle 16.30. L’incontro per gli addetti ai lavori sarà alla filiale Humangest (tra gli sponsor della Pallacanestro Brescia) in città.
Il giocatore sarà comunque presente già questo sabato, nella lista dei 12 che coach Matteo Cotelli opporrà alla Reyer Venezia per la gara del Taliercio delle 20.30, scontro diretto. Difficile, però, che il ventiduenne americano trovi spazio subito, salvo casi di netto vantaggio o svantaggio. Il suo primo reale impiego avrà luogo domenica prossima, a Trieste.
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