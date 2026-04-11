Germani, Carl Wheatle a un passo per la prossima stagione

La Germani, oltre a Giovanni Veronesi, stava lavorando sottotraccia a un ulteriore tassello nel reparto italiani per la prossima stagione e il nome del «mister x» è Carl Wheatle. Brescia, con grande tempismo, è riuscita a inserirsi nella trattativa di rinnovo del giocatore che attualmente veste la maglia di Venezia portando sul tavolo un’offerta migliore sia in termini economici sia di durata rispetto a quella presentata dai lagunari.

Le due parti stanno lavorando sui dettagli e l’ufficialità, in caso, arriverà poi a campionato concluso. Ma la sensazione è che Brescia possa aver piazzato un proverbiale «colpo da maestro» per tempi, modalità e valore del giocatore all’interno di un mercato italiani sempre più critico.

Le caratteristiche

Si tratta di un esterno duttile in grado di ricoprire sia il ruolo di guardia sia quello di ala, con spiccate doti difensive e il passaporto sportivo italiano avendo concluso la propria formazione cestistica a Biella. Proprio per questi aspetti rappresenta un profilo in grande ascesa nel sempre più fondamentale mercato italiani, avendo anche mostrato una crescita costante dalla A2, passando per la A1, fino ad arrivare in Eurocup.

Wheatle, infatti, dopo aver assaggiato la serie A nella stagione 2019-2020 con Pistoia e averla raggiunta poi sempre con i biancorossi nel 2023-2024, ha passato le ultime due annate a Venezia, guadagnandosi il ruolo di italiano più utilizzato sia in campionato sia in Coppa grazie alle qualità mostrate sui due lati del campo.

In nazionale

Il ventottenne è anche un pilastro della nazionale britannica, con cui ha anche incrociato il cammino degli azzurri nell’ultima finestra Fiba di qualificazione al Mondiale 2027 risultando, tra l’altro, il migliore degli inglesi nel doppio confronto (10 punti, 8 assist e 3 rimbalzi nella prima gara; 15 punti, 5 rimbalzi e 3 rubate nella seconda).

Se la Germani dovesse effettivamente chiudere anche questo movimento di mercato si ritroverebbe a metà aprile con già tre italiani di assoluto valore sotto contratto per la prossima stagione. Una mossa che permetterebbe ai biancoblù di affrontare il mercato estivo con grande tranquillità, aprendosi un notevole ventaglio di possibilità dal punto di vista tecnico e tattico nella costruzione del roster.