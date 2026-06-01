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Germani-Milano, Della Valle sontuoso nella prova del cuore

Il capitano con 28 punti si migliora ancora, Ivanovic «demoniaco». Disastroso invece l’apporto di Nunn
Della Valle in azione in gara-2 - Foto New Reporter Checchi © www.giornaledibrescia.it
Della Valle in azione in gara-2 - Foto New Reporter Checchi © www.giornaledibrescia.it

«Never underestimate the heart of a champion», mai sottovalutare il cuore di un campione. E questa versione della Germani di campioni tra le proprie fila ne ha parecchi. Invece di abbattersi dopo la batosta subita in gara-1 i biancoblù hanno usato proprio il ko subìto per caricarsi e giocare una gara di voglia pura contro tutto e contro tutti. Brescia è riuscita a lottare su ogni singolo centimetro per tutti i 40 minuti rispondendo colpo su colpo ai tentativi di affondo della corazzata meneghina.

Il leader

Ad indicare il cammino da seguire è stato Amedeo Della Valle, che dopo i 24 punti di venerdì ha alzato ulteriormente il volume della radio e ne ha piazzati addirittura 28 contro la miglior difesa del campionato, facendo impazzire difensori del calibro di Bolmaro e Ellis. L’ha seguito a ruota Ivanovic, autore di 24 punti con qualche errore al tiro di troppo, ma demoniaco, nell’accezione migliore del termine, nelle pieghe della partita e alla fine pure in doppia-doppia anomala con 11 falli subiti.

Germani, gli scatti di gara-2 con Milano
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Germani, gli scatti di gara-2 con Milano

In difesa

Il resto dell’impresa è arrivato nella metà campo difensiva tenendo una squadra con l’arsenale dell’Olimpia a 79 punti totali, con due quarti con meno di 20 punti segnati, congelando anche l’Mvp del campionato Armoni Brooks a soli 8 punti.

Ora per il proseguo della serie, che è tornata in parità e si sposta a Milano, resta da capire anche la situazione del sesto straniero dopo l’1’53’’ in gara-5 con Trieste, l’impatto relativo in gara-1 con Milano e il disastroso apporto nei 3 minuti di gara-2 di Jayden Nunn.

Crescono i dubbi sul fatto che il 22enne possa davvero dare una mano alla Germani in una semifinale scudetto, soprattutto con un Massinburg fermo dal 29 marzo, ma ora completamente recuperato fisicamente.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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