Germani-Milano, Della Valle sontuoso nella prova del cuore

«Never underestimate the heart of a champion», mai sottovalutare il cuore di un campione. E questa versione della Germani di campioni tra le proprie fila ne ha parecchi. Invece di abbattersi dopo la batosta subita in gara-1 i biancoblù hanno usato proprio il ko subìto per caricarsi e giocare una gara di voglia pura contro tutto e contro tutti. Brescia è riuscita a lottare su ogni singolo centimetro per tutti i 40 minuti rispondendo colpo su colpo ai tentativi di affondo della corazzata meneghina.

Leggi anche La Germani batte Milano e allunga la serie di semifinale: ora è 1-1 Il leader Ad indicare il cammino da seguire è stato Amedeo Della Valle, che dopo i 24 punti di venerdì ha alzato ulteriormente il volume della radio e ne ha piazzati addirittura 28 contro la miglior difesa del campionato, facendo impazzire difensori del calibro di Bolmaro e Ellis. L’ha seguito a ruota Ivanovic, autore di 24 punti con qualche errore al tiro di troppo, ma demoniaco, nell’accezione migliore del termine, nelle pieghe della partita e alla fine pure in doppia-doppia anomala con 11 falli subiti.