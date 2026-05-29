Germani-Milano, via alla semifinale playoff: la diretta

È il momento di gara-1 della semifinale play off . Per la terza volta la Germani affronta, a questo punto della post-season, l’Olimpia Milano. La novità rispetto al 2018 e al 2024 è che si comincia con due partite in casa . Una oggi, una domenica. In entrambi i casi si inizia alle 20.

In campionato la Pallacanestro Brescia, che ha chiuso seconda, ha battuto Milano (terza) due volte su due. Brescia, sempre quest’anno, ha però pure perso con l’Olimpia sia in finale di Supercoppa, sia in semifinale di Coppa Italia.