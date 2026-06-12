Germani, torna John Brown III: ecco l’ufficialità, accordo biennale

La presidente della Pallacanestro Brescia Graziella Bragaglio ne aveva parlato durante Basket Time, andato in onda giovedì. Adesso arriva il comunicato ufficiale della Germani. L’ala grande americana John Brown III, già a Brescia per qualche mese nel 2022, è il primo rinforzo per la nuova stagione.
Nota ufficiale
Di seguito la nota ufficiale: «Pallacanestro Brescia è lieta di comunicare di aver raggiunto un accordo biennale, fino a giugno 2028, con John Brown III, ala forte statunitense di 203 cm. Giocatore di caratura internazionale, profondo conoscitore del gioco e in grado di compiere la differenza in entrambi i fronti del campo, John Brown III, nella stagione appena conclusa, si è diviso tra l’esperienza australiana con i Melbourne Phoenix (NBL) e quella in Porto Rico, sotto i colori dei Santeros de Aguada (BSN), dove ha fatturato 12.8 punti di media a partita conditi da 7.4 rimbalzi catturati».
La carriera
John Brown III, nato a Jacksonville (Florida) il 28 gennaio 1992, muove i primi passi nella palla spicchi in diverse High School della Florida, viatico che lo porta ad approdare in NCAA, vestendo, lungo un quadriennio, la canotta della High Point University (North Carolina).
Terminata l’esperienza collegiale, inizia la propria carriera da professionista in Italia, accettando la proposta della Virtus Roma (Serie A2), con cui produce 19.9 punti e 8.3 rimbalzi ad ogni allacciata di scarpe.
La stagione 2017/2018 lo vede ai nastri di partenza a Treviso (Serie A2), società storica e blasonata del panorama cestistico italiano, quando porta in dote 17.8 punti di media a partita glassati da 7.2 rimbalzi catturati, dando un contributo cruciale nel raggiungimento della semifinale playoff.
Le cifre maturate gli valgono la chiamata di Brindisi (Serie A), dove rimane per un biennio consacrandosi come uno dei lunghi più incisivi e determinanti della categoria e consentendo al sodalizio pugliese di conquistare due consecutive qualificazioni ai playoff ed una finale di Coppa Italia. Nella stagione 2019/2020, con la maglia biancoblu, prende, inoltre, parte alla Basketball Champions League, scrivendo a referto 11.6 punti di media a partita.
Nell’estate del 2020, in seguito alla pandemia, riparte dalla Russia e firma per l’Unics Kazan (VTB), realtà ambiziosa e in costante sviluppo della pallacanestro russa, con cui partecipa anche all’Eurocup, mettendo a tabellino 10.4 punti di media a partita. Dopo una prima annata di grande impatto, viene confermato dai biancoverdi e, nella stagione 2021/2022, ha la possibilità di debuttare in Eurolega, quando realizza 10.3 punti di media a partita.
A causa della situazione bellica legata all’esplosione del conflitto tra Russia e Ucraina, nell’aprile del 2022, sceglie l’Italia. È Brescia a riportare in Serie A John Brown III, ai comandi di coach Alessandro Magro, con l’obiettivo di inserire nelle rotazioni un profilo di alto livello in vista dei playoff. Chiude la sua prima apparizione in divisa Germani con un bottino di 10.8 punti di media a partita.
Seguono due stagioni da assoluto protagonista con l’AS Monaco (Elite). Agli ordini della formazione monegasca, ha subito un ruolo fondamentale negli equilibri dello scacchiere biancorosso e, nel principato, mette in bacheca due campionati francesi ed una Coppa di Francia, ma resta positivo anche il bilancio personale in Eurolega.
Si trasferisce, nel 2024, a Belgrado, sponda Stella Rossa (ABA), vincendo una Coppa di Serbia e dove ha l’opportunità di scendere in campo per la quarta stagione consecutiva in Eurolega.