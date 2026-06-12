Germani, il bilancio di Bragaglio: «Anche quest’anno un gran percorso»

John Brown III è il primo nuovo arrivo per la Germani 2026-2027. L’ala centro americana (203 centimetri) aveva già vestito la maglia della Pallacanestro Brescia, nella primavera e fino ai play off del 2022. Si tratta di un difensore di alto livello, ha 34 anni e – dopo aver giocato a Brescia – è stato protagonista in Eurolega tra Monaco (2022-2024) e Stella Rossa (2024-2025). Nelle ultime stagioni si è diviso tra Australia e Porto Rico. Per averlo, la Germani è riuscita a vincere la concorrenza del ricco mercato giapponese. Contemporaneamente, dopo quattro stagioni, la Pallacanestro Brescia saluta David Cournooh. L’esterno di Villafranca è pronto a difendere i colori della Libertas Livorno di serie A2.
La presidente
Se ne è parlato anche con Graziella Bragaglio. Lunedì, in versione «fuori programma», la presidente della Pallacanestro Brescia era stata «master of ceremony» alla festa di fine anno al PalaLeonessa. Era invece calendarizzata la sua partecipazione a una delle ultime puntate della stagione di Basket Time, in onda ieri sera su Teletutto.
Da parte sua uno sguardo alla stagione (anzi, alle due stagioni in una) alle spalle e anche al futuro. L’arrivo del giocatore di Jacksonville, Florida, vale a questo punto di più delle parole – comunque attese da molti in questi giorni – tese a dissipare ogni dubbio circa le voci sul presunto affaire-Matiasic.
I saluti
La partenza di Cournooh era nell’aria. Ma non fa meno specie, perché si tratta di uno degli uomini simbolo e di maggiore affidamento – sebbene non in un ruolo da protagonista – dell’ultimo quadriennio. «Serio professionista e apprezzato da tutto l’ambiente per le sue doti umane – si legge nella nota del club – ha collezionato 154 presenze con i colori biancoblù, indossando la maglia della Germani Brescia con orgoglio e dedizione. Durante la sua permanenza a Brescia ha dato un contributo fondamentale per la conquista della Coppa Italia 2023 a Torino e nella qualificazione a una storica finale scudetto nella stagione 2024-2025».
«Anche quest’anno abbiamo compiuto un percorso meraviglioso – sottolinea Bragaglio in tv –. Chiaro che quando sei vicino all’obiettivo vorresti giocartela fino alla fine». Invece, puntuale come una tassa, è arrivata l’eliminazione in semifinale con l’Olimpia Milano. «Ma la squadra ha lottato fino alla fine, e lo ha fatto per tutta la stagione. A differenza dell’anno scorso, lo ha fatto pure da incerottata – prosegue Bragaglio –, in una sorta di costante situazione di emergenza, mostrando sempre lo stesso spirito battagliero». Ma il domani, il futuro, è già qua. Si chiama (anche) John Brown III, ed è un ritorno di sicuro «a effetto».