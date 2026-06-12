Giornale di Brescia
Abbonati
Basket
Sport
BasketGDB+

Germani, il bilancio di Bragaglio: «Anche quest’anno un gran percorso»

La presidente a Teletutto conferma il nuovo arrivo-ritorno di John Brown III. Intanto il club saluta e ringrazia Cournooh dopo quattro anni
Daniele Ardenghi

Daniele Ardenghi

Giornalista

La presidente Graziella Bragaglio - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
La presidente Graziella Bragaglio - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

John Brown III è il primo nuovo arrivo per la Germani 2026-2027. L’ala centro americana (203 centimetri) aveva già vestito la maglia della Pallacanestro Brescia, nella primavera e fino ai play off del 2022. Si tratta di un difensore di alto livello, ha 34 anni e – dopo aver giocato a Brescia – è stato protagonista in Eurolega tra Monaco (2022-2024) e Stella Rossa (2024-2025). Nelle ultime stagioni si è diviso tra Australia e Porto Rico. Per averlo, la Germani è riuscita a vincere la concorrenza del ricco mercato giapponese. Contemporaneamente, dopo quattro stagioni, la Pallacanestro Brescia saluta David Cournooh. L’esterno di Villafranca è pronto a difendere i colori della Libertas Livorno di serie A2.

La presidente

Se ne è parlato anche con Graziella Bragaglio. Lunedì, in versione «fuori programma», la presidente della Pallacanestro Brescia era stata «master of ceremony» alla festa di fine anno al PalaLeonessa. Era invece calendarizzata la sua partecipazione a una delle ultime puntate della stagione di Basket Time, in onda ieri sera su Teletutto.

Da parte sua uno sguardo alla stagione (anzi, alle due stagioni in una) alle spalle e anche al futuro. L’arrivo del giocatore di Jacksonville, Florida, vale a questo punto di più delle parole – comunque attese da molti in questi giorni – tese a dissipare ogni dubbio circa le voci sul presunto affaire-Matiasic.

Germani, la festa di fine stagione al PalaLeonessa
Fotogallery
22 foto
Germani, la festa di fine stagione al PalaLeonessa

I saluti

La partenza di Cournooh era nell’aria. Ma non fa meno specie, perché si tratta di uno degli uomini simbolo e di maggiore affidamento – sebbene non in un ruolo da protagonista – dell’ultimo quadriennio. «Serio professionista e apprezzato da tutto l’ambiente per le sue doti umane – si legge nella nota del club – ha collezionato 154 presenze con i colori biancoblù, indossando la maglia della Germani Brescia con orgoglio e dedizione. Durante la sua permanenza a Brescia ha dato un contributo fondamentale per la conquista della Coppa Italia 2023 a Torino e nella qualificazione a una storica finale scudetto nella stagione 2024-2025».

«Anche quest’anno abbiamo compiuto un percorso meraviglioso – sottolinea Bragaglio in tv –. Chiaro che quando sei vicino all’obiettivo vorresti giocartela fino alla fine». Invece, puntuale come una tassa, è arrivata l’eliminazione in semifinale con l’Olimpia Milano. «Ma la squadra ha lottato fino alla fine, e lo ha fatto per tutta la stagione. A differenza dell’anno scorso, lo ha fatto pure da incerottata – prosegue Bragaglio –, in una sorta di costante situazione di emergenza, mostrando sempre lo stesso spirito battagliero». Ma il domani, il futuro, è già qua. Si chiama (anche) John Brown III, ed è un ritorno di sicuro «a effetto».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Germani Pallacanestro BresciaGraziella BragaglioJohn Brown IIIDavid CournoohBrescia

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
La prima pagina del GdB come ricordo di una data speciale, da conservare o regalareLa prima pagina del GdB come ricordo di una data speciale, da conservare o regalare

Dall’archivio storico, disponibile dal 27 aprile 1945 a oggi.

SCOPRI DI PIÙ
Il tuo quotidiano, con tablet inclusoIl tuo quotidiano, con tablet incluso

Direttamente a casa tua, per tutta la famiglia a soli 0,90€ al giorno

SCOPRI DI PIÙ
Come comunicare senza perdere valore: «AI Marketing» in edicola con il GdBCome comunicare senza perdere valore: «AI Marketing» in edicola con il GdB

Un libro dedicato all’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel marketing e nella comunicazione, tra automazione, creatività ed empatia.

SCOPRI DI PIÙ