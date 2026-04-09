Germani, Nunn è già un uomo da record: ecco quando potrebbe esordire

Non è ancora arrivato (si spera di poterlo avere a Brescia tra domani e dopodomani), e Jayden Nunn è già una specie di «uomo record». Il nuovo play-guardia della Pallacanestro Brescia seconda in classifica – in realtà prima, a pari punti con la Virtus Bologna – dovrebbe debuttare nella gara successiva a quella di dopodomani, sabato, a Venezia contro la Reyer, ossia il match di Trieste di domenica 19 aprile.

Dal 2022

È «record» perché la Germani non cambiava in corso di stagione (per necessità, Massinburg è infortunato a intervalli da inizio anno) dal lontano dicembre 2022 quando, nell’annata della Coppa Italia vinta e del doppio impegno campionato-Eurocup, il club perfezionò a dicembre l’arrivo di Ryan Taylor, ala chiamata a tappare il buco apertosi per un lungo stop di Petrucelli. Poco prima era arrivato Aleksej Nikolic, che si ritrovò regista al posto di Caupain, infortunato.

Dalla G-League

Da allora Brescia è stata l’unica squadra di tutta la serie A a non cambiare un singolo giocatore dalla pre-season fino ai play off. Un record a riprova della bontà delle scelte prese in estate. Per quanto riguarda gli arrivi direttamente dalla G-League, sempre calcolando il decennio nella massima serie, Nunn – in arrivo dagli Austin Spurs –, è invece il secondo di sempre. Ma ha un predecessore illustre. Nientemeno che Nazareth Mitrou-Long, prelevato dai Fort Wayne Mad Ants nell’estate del 2021.

Le caratteristiche

Viene descritto come un esterno di grande carattere. Nonostante abbia una tecnica di tiro particolare, fa canestro dalla distanza, spende bene il corpo in attacco, sa cercare e trovare punti o contatti quando si avvicina al ferro. Sarà da scoprire cosa potrà dare in difesa, provenendo da una Lega in cui nessuno, per tradizione, si danna l’anima nella metà campo senza palla. Ma, ancora, il quasi ventitreenne ha gambe e corpo da usare.

In tv

Oggi, alle 21, l’ospite di Basket Time, contenitore dedicato alla Germani, su Teletutto, sarà il play-guardia della Germani David Cournooh.