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Germani, Joseph Mobio saluta e va a Udine

L’ala bresciana lascia i colori biancoblù dopo due stagioni: torna nella città dove aveva giocato in serie A2 nel 2020
Daniele Ardenghi

Daniele Ardenghi

Giornalista

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Germani: saluta Mobio mentre è caccia al nuovo playmaker

Joseph Mobio giocherà a Udine il prossimo anno. Più che di una notizia, si tratta di un’ufficializzazione. Il ventottenne bresciano, ala, era arrivato nell’estate di Poeta, nel 2024. In due anni alla Germani ha trovato spazio e responsabilità crescenti, sebbene quasi sempre dalla panchina. Tuttavia, non fa parte del nuovo piano di restyling della rosa della Pallacanestro Brescia. Al contempo, Udine saprà offrirgli maggiore centralità a livello tecnico. Per lui si tratta di un ritorno in Friuli, dove aveva giocato in serie A2 nel 2020.

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Germani Basket BresciaJoseph Mobio
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