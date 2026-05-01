Germani, Nunn: il possibile X Factor adesso scalda i motori

Il possibile «X Factor» della Germani - come lo definisce l’assistente di coach Matteo Cotelli Alessandro Lotesoriere, ieri ospite a Basket Time, su Teletutto -, è pronto a tornare. Dopo i sei minuti in campo a Trieste immediatamente successivi all’approdo in Italia e la botta all’occhio rimediata in allenamento, che lo ha tenuto fuori nel ko interno con Treviso, Jayden Nunn si sta allenando bene e sarà a completa disposizione dopodomani, domenica, alle 17, a Tortona. Se la Pallacanestro Brescia battesse la Bertram, adesso quinta, avrebbe la certezza aritmetica del secondo posto.
Le parole
«Ci può dare una scintilla diversa da quella che accendono i nostri portatori di palla – fa notare Lotesoriere a margine della trasmissione –. Può arrivare al ferro, portare la freschezza della gioventù. Viene dalla G-League, dove si gioca una pallacanestro più arrembante e istintiva. Il suo inserimento non snaturerà mai il nostro gioco».