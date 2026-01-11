Germani, cuore oltre l’ostacolo per un’ultima di andata dura

Si può parlare della partita, ma prima di tutto bisogna parlare delle condizioni della Germani che oggi, da seconda in classifica, affronta in casa Tortona, due punti sotto in un gruppo a quota 20 di cui fanno parte anche l’Olimpia Milano (che domani, lunedì, gioca a Napoli) e Reyer Venezia (che oggi ospita la capolista Virtus Bologna nel big match di giornata).

Sarebbe big match pure quello tra Pallacanestro Brescia e Bertram, se non fosse che i biancoblù di Cotelli lo affrontano in una situazione che più critica non si può. Le chance che Ndour provi, all’ultimo, a scendere in campo «sfidando» la distorsione alla caviglia che si è procurato nella settimana che portava alla trasferta di Sassari sono praticamente vicine allo zero. Anche per questo non è stato inserito nella formazione, nella quale oggi potrebbe comparire. Sia per puro «onor di firma», sia perché il giocatore ha un carattere a tratti imprevedibile. Preoccupa molto anche la questione Cournooh, anche se- oggettivamente - l’esterno veneto ha un peso diverso rispetto a quello del senegalese negli equilibri offensivi e difensivi della squadra.

La febbre non gli passa, come era capitato anche a Massinburg prima del match con la Dinamo. Solo che, in questo caso, anche imbottirlo di antipiretici potrebbe non bastare. In aggiunta, pur senza febbre, altri elementi del roster sono stati colti dall’influenza e non sono al top. Insomma: è l’ultima di andata e - anche se la situazione Trapani potrebbe portare a sviluppi non lineari - dovrebbe delineare la griglia della Final Eight (in ogni combinazione, Brescia sarà al peggio quarta). La Germani ci è arrivata al termine di una fase ascendente di regular season di livello altissimo. Ma le condizioni sono tali per cui la squadra di Cotelli può essere considerata serenamente sfavorita, sebbene giochi in casa, e sebbene anche i piemontesi di Fioretti abbiano un assente, ossia il play Manjon, out per un problema muscolare all’adduttore lungo della coscia sinistra.

Da sapere

Germani-Tortona è in programma oggi, alle 19, al PalaLeonessa, ed è valida per la quindicesima e ultima giornata di andata. La radiocronaca diretta è sulle frequenze di Radio Bresciasette. Sul sito del nostro quotidiano gli aggiornamenti testuali.

Serve altro

Come, giustamente, ha fatto notare il coach di Brescia Cotelli in conferenza stampa, le condizioni della Germani sono tali per cui metterla sul piano della tecnica e della tattica non conviene. È chiaro che la Bertram (se ne parla a parte) sia una squadra forte, completa, già ben affiatata e molto ben allenata da Fioretti. È chiaro che, ad armi pari, sarebbe stato un confronto molto interessante.

Che, tra l’altro, in stagione ha un precedente. Risale allo scorso 18 settembre e parliamo di un’amichevole, vinta dai bianconeri 81-75. Era il quinto e penultimo test della pre-season dei biancoblù. E si trattava di una sorta di pre-inaugurazione del nuovo palazzetto dello sport, nella nuovissima (e molto bella) cittadella dello sport costruito a Tortona. Si trattava di pallacanestro di settembre, ma gli ospiti avevano decisamente ben impressionato.

Stanti le premesse, Brescia non può prescindere dal fatto che tutti i giocatori che scenderanno in campo diano oltre il loro massimo potenziale. Serve che vada tutto bene e che Tortona, magari, incappi in una partita storta. Che il pericolosissimo Vital - capocannoniere della serie A con 21 punti di media a gara e ora al top anche per valutazione (20.8) - abbia le polveri bagnate. Che i giocatori della Germani, già «spremuti» a Sassari in una gara finita al supplementare, gettino il cuore oltre l’ostacolo. In questo senso è confortante il fatto che Brescia è letteralmente fatta di gente che getta il cuore oltre l’ostacolo per natura.

A Trapani

Intanto Trapani-Trento è stata un’altra partita «farsa». La gara è durata 4 minuti ed è finita 26-11 per l’Aquila. La Shark resta con un solo giocatore sul campo, proprio come accaduto martedì con l’Hapoel Holon, in Bulgaria, in Champions League.