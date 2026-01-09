Giornale di Brescia
Germani-Tortona, Cotelli: «Da ciascuno di noi servirà un 5% in più»

Daniele Ardenghi
In attesa di nuove penalizzazioni di Trapani, coach Matteo Cotelli fa il punto sulla partita di domenica al PalaLeonessa, l’ultima di andata: si decide la griglia per la Final Eight di Coppa Italia
Coach Cotelli durante la conferenza stampa - © www.giornaledibrescia.it
Coach Cotelli durante la conferenza stampa - © www.giornaledibrescia.it
Domenica, alle 19, al PalaLeonessa, va in scena Germani-Tortona. È l’ultima di andata e decide (dovrebbe decidere, in realtà…) la griglia per la Final Eight di Coppa Italia. In attesa di imminenti nuove penalizzazioni di Trapani, che ridisegneranno la classifica (e, pare questione di tempo) porteranno all’esclusione del club.

Emergenza

La Pallacanestro Brescia affronterà di nuovo la sfida in «emergenza sparata». Della Valle ha recuperato. Ndour pare però lontano dal recupero dall’infortunio alla caviglia. Servirebbe un prodigio nelle ultime ore. Cournooh ha la febbre da una settimana, come era capitato a Massinburg (che adesso sta meglio) prima della gara poi persa a Sassari con la Dinamo.

«I ragazzi sono consapevoli delle difficoltà – afferma Matteo Cotelli, allenatore di Brescia –. Siamo molto dispiaciuti per la sconfitta di Sassari, al di là delle note difficoltà che avevamo. Tortona (a -2 dalla Germani, che è seconda, ndr) è una grande squadra, ben oltre la superstar Vital, con un allenatore preparatissimo come Fioretti. Da ciascuno di noi servirà un 5% in più. Dovremo stare attenti a rimbalzo e provare a controllare l’area. Il nostro pubblico sarà fondamentale. Sarà difficile giocare sul livello tecnico-tattico, dovremo metterci energia».

È chiaro che le indisponibilità nelle partite chiave sono un problema per questa squadra. «Il club monitora sempre il mercato – conclude il coach –. Se ci sono gli estremi per intervenire, i movimenti in entrata verranno sempre tenuti in considerazione».

Intento esiste il rischio che – in attesa delle decisioni del Tribunale Federale – nemmeno la fine della quindicesima giornata, come si diceva, possa fare realmente chiarezza sulla classifica di fine andata.

