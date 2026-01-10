Germani, con Tortona sarà emergenza-bis

Nel momento in cui il coach della Germani Matteo Cotelli parla in conferenza stampa (le 15 di venerdì) nella sede sanzenese del club, sull’ultima del girone di andata (domenica, alle 19, al PalaLeonessa) per certi versi sono più le incertezze rispetto alle certezze. Da un lato il campo. O, meglio, l’infermeria. «Dopo il forfait a Sassari, Della Valle recupera - afferma il coach della Germani -, ma sarà molto difficile vedere Ndour in campo. In più, Cournooh è fermo da inizio settimana per un attacco febbrile». Qualcosa di simile a quanto capitato a Massinburg prima del match con la Dinamo. Poi c’è tutta la questione Trapani, sulla quale - al memento dell’intervento del trentottenne bresciano - ancora si sapeva poco. «Dispiace per il movimento, a partire da quanto successo in Bulgaria contro l’Hapoel Holon - prosegue l’allenatore -. E dispiace perché manca chiarezza sulla classifica».

Per il resto, presentare la sfida a Tortona (che, ad esempio, con Trapani aveva vinto...) è abbastanza facile. La Pallacanestro Brescia è seconda a 22 punti, la Bertram - nel gruppo delle terze a quota 20 - potrebbe agganciare e superare i biancoblù. «E si tratta di una formazione molto forte. È una squadra fisica, molto ben allenata da Mario Fioretti. Uno degli allenatori più competenti del campionato (dopo una vita di assistentato all’Olimpia Milano, ndr) e persona di grande livello».

Avversaria di livello

Partita apertissima a ranghi completi, con le premesse attuali è chiaro che «giocarla sul piano tecnico-tattico è molto difficile. Per questo ci servirà tutta l’energia del nostro pubblico. Tortona è una squadra molto forte, nella quale spicca la superstar Vital (al momento capocannoniere del campionato con 21 punti a gara, ndr). Ma i giocatori che possono accendersi sono tanti. Penso a Strautins a Baldasso e Hubb, solo per citarne alcuni».

Cosa dovrà fare la Germani. «Servirà un 5% in più da ogni giocatore che scenderà in campo - afferma Cotelli -. Dovremo farci trovare pronti a rimbalzo e lavorare bene dentro l’area».

La domanda scomoda è abbastanza d’obbligo. La circostanza che la Germani sia corta è un grande vantaggio quando tutti stanno bene (o quando manca qualche giocatore non totalmente fondamentale negli equilibri, come Ndour). Ma quando in gare cruciali come quella del PalaSerradimigni di domenica scorsa e quella di domani certi elementi mancano, si rischia davvero di non poter affrontare ad armi pari avversari comunque alla portata (Sassari di certo, ma pure Tortona). Che si farà, si penserà al mercato? «La società lo sta monitornado costantemente - ricorda Cotelli, che premette di non voler dare una risposta scontata -. Il tema non è mai stato evitato. Se ci saranno gli estremi per interventi che hanno un senso li faremo».

Poi c’è il cuore della squadra. Lo stesso che ha spinto la Germani a cedere solo all’overtime a Sassari (con il possesso per vincerla nei regolamentari) e che è stato alla base di tanti successi, undici fin qui, nel girone di andata. «La squadra è pronta a fare di tutto per tornare alla vittoria», assicura Cotelli.

Massinburg

Sempre in attesa del miglior Massinburg, che ha vissuto un’andata difficilissima tra infortuni muscolari e l’influenza che lo ha costretto a giocare contro la Dinamo da visibilmente debilitato.

«Domenica scorsa era dispiaciutissimo - fa sapere il coach -. Sono sincero, se fossimo stati a ranghi completi, viste le sue condizioni. E invece ha giocato quasi 30 minuti. Adesso sta meglio». Probabilmente senza Ndour, si potrebbero immaginare dei minuti proprio con l’esterno di Dallas da «tre» e, magari, Rivers da «quattro». «In qualsiasi ruolo giochi - conclude l’allenatore - speriamo di vedere, o i questa o nelle prossime partite, la vera versione del giocatore che conosciamo».